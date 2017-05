Pidió EUA ayuda a Canadá para salvar TLC

Cd. de México.- Asesores de la Casa Blanca llamaron a la oficina del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau para que el funcionario persuadiera al Presidente de EU, Donald Trump, de no salir del Tratado de Libre Comercio, según reportes de fuentes gubernamentales canadienses.



Las fuentes indicaron que los asesores de la Casa Blanca presionaron por mantener un enfoque más cauteloso con respecto a la postura de Trump para salir del TLC, luego llamaron a Ottawa para pedir ayuda a Trudeau, reportó el medio canadiense National Post.



"Nunca se sabe cuánto es teatro, pero no se sentía así", indicó una fuente diplomática canadiense, bajo condición de anonimato. "Tal vez sólo están aprendiendo cómo ser un gobierno. Al menos estaban abiertos a la conversación y eso les impidió hacer algo precipitado y destructivo".



Después de ello, Trudeau llamó a Trump a última hora de la tarde, casi al mismo tiempo que el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca emitió posteriormente un comunicado diciendo que el Trump había acordado no terminar con el TLC.



La fuente diplomática sugirió que la decisión de reconsiderar la permanencia de EU fue una recompensa por las relaciones que se han construido entre la oficina del Primer Ministro de Canadá y la Casa Blanca.



Trump insistió en que no estaba la amenaza de retirarse del TLC era real, pero que las llamadas telefónicas con Trudeau y Peña Nieto provocaron un cambio de opinión.



"Me agradan mucho esos dos caballeros", dijo Trump. "Respeto mucho sus países. La relación es muy especial. Dije que mantendríamos la terminación para ver si podemos llegar a un buen acuerdo".



Trump reconoció que un rápido retiro estadounidense sería un "choque bastante fuerte para el sistema", lo cual fue la base del argumento de Trudeau.



En una conferencia de prensa al día siguiente en la localidad de Saskatchewan, el Primer Ministro canadiense dijo que informó a Trump que la retirada del TLC representaría una pérdida de empleos para los Estados Unidos.