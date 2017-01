Pide Yunes a las autoridades evitar fuga de Fidel Herrera

"La Fiscalía General del estado y la Fiscalía tendrá que llamar a declarar a todas las personas involucradas, yo espero que la Fiscalía actúe con la oportunidad y el rigor debido y que no vayamos a tener un caso de fuga de Fidel Herrera o de algún otro de los implicados y que después se genere una situación de molestia entre la ciudadanía, como existe una situación de molestia por la fuga de Javier Duarte ", dijo Yunes en conferencia de prensa.

"Evidentemente sabían que aplicar un producto que no era un medicamento a una persona grave implicaba poner en riesgo su vida, esto va más a allá de un carácter patrimonial en contra del estado sino que tiene que ver con la vida humana".



Explicó que la denuncia incorpora, entre otras cosas, una entrevista del ex contralor Iván López Fernández, quien señala que él recibió la información de que se estaban comprando medicamentos clonados y personalmente se lo hizo saber al ex Gobernador Javier Duarte .



"Dice expresamente en la entrevista que Duarte solamente se puso rojo, pero ordenó que se continuara la compra de medicamentos a las empresas que clonaban estos medicamentos.



Yunes indicó, además, que recibió una nota que tiene que ver con la falsificación de medicamentos detectados al proveedor Oncopharma, en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) "Dr. Miguel Dorantes Mesa".



Expuso que detectaron 20 diales o ampolletas del medicamento denominado Avastin, con diversas irregularidades, el 26 de octubre del 2011 cuando fue la apertura del refrigerador ubicado en el CECAN, en donde se advirtió de la existencia de 20 ampolletas con diversas irregularidades.



El 8 de noviembre del 2011, personal de Servicios de Salud, envió 14 muestras para su análisis al producto Roche, el resto del medicamento (seis muestras) no fue sujeto de estudio y permaneció bajo resguardo en el CECAN, 10 de estos productos es Avastin de 100 miligramos, el nombre de la sal es Bevacizumab, el lote es el 6000B029, con fecha de caducidad 29 de septiembre del 2011.



El 14 de noviembre de ese mismo año fueron colocados en hieleras para su análisis en la ciudad de México, sin especificar el lugar ni empresa que realizaría lo conducente. Según antecedentes se refiere que se trata de productos Roche.



"El 12 de marzo del 2012, se generó la respuesta del producto Roche, sobre falsificación del medicamento, en la cual analizó y concluyó lo siguiente: Las muestras no contienen el principio activo Vasisumat, además de presentar diferencias sustanciales en su presentación, embalaje y enfrascado, tales como color, emblema, dimensiones, entre otras", leyó Yunes.



Indicó que la empresa Oncopharma S.A. de C.V, que fue la proveedora del producto, no es distribuidora autorizada del producto Roche, como sí lo son Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., Irralca S.A. de C.V.



"Antes estos hechos, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud no hizo absolutamente nada. Estos elementos se van a aportar a la denuncia que ya se presentó hace 3 días", advirtió.





Reestructurarán deuda de Veracruz



El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, enviará al Congreso del Estado una iniciativa para reestructurar la deuda pública de la entidad.



Esto es, renegociar los créditos ya vigentes para lograr mejores condiciones de pago.



La propuesta contiene tres metas: mejorar la Calificación del Estado con las acciones realizadas en diciembre y enero; y llevar la deuda hasta 30 años de plazo, bajando la tasa promedio de los créditos.



Con este punto el Gobierno pretende que la calificación crediticia del Estado podría elevarse al rango de A.mx.



"Con una calificación de A.mx o superior, el Estado estaría en posibilidad de acceder a financiamientos más baratos, en mejores términos y condiciones, lo cual permitiría regresar a un esquema de finanzas sanas", se indica en la propuesta.



Yunes indicó que el objetivo es tener plazos más largos y tasas de interés más bajas, así como disminuir el porcentaje de participaciones federales afectadas y liberar reservas.



"Esto permitirá contar con recursos adicionales para enfrentar un déficit presupuestal de más de 21 mil millones de pesos en 2017".



El Gobernador Yunes señaló que debido a que administraciones anteriores, por más de 12 años incurrieron en irregularidades y violaciones a la ley, el Estado de Veracruz cuenta con deuda de largo plazo en montos superiores a los 47 mil mdp contratada con BANOBRAS, diversos bancos comerciales y emisiones bursátiles.



"Estos financiamientos tienen tasas altas, aforos desproporcionados, condiciones de penalidad exageradas, o plazos cortos, por lo que es indispensable eliminar la deuda pública actual y sustituirla con una nueva contratada en mejores términos y condiciones para el Estado".



Yunes informó que el Secretario de Hacienda y Crédito Público acordó apoyar y acompañar al Estado en todo el proceso de reingeniería financiera.