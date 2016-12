Pide Putin a Fuerzas Armadas mantenerse alerta

En una reunión ampliada del Comité del Ministerio de Defensa de Rusia, Putin señaló que Rusia es actualmente más fuerte que cualquier potencial agresor, pero advirtió que no hay razón para descuidarse.



"Si nos permitimos relajarnos aunque sea un minuto y permitimos aunque sea una falla importante en la modernización del Ejército y la Armada o en el entrenamiento de las tropas, la situación podría cambiar muy rápidamente", dijo el Mandatario a militares.



El líder ruso también expresó su confianza en la Tríada Nuclear de Rusia, una serie de avanzados armamentos integrados por misiles balísticos intercontinentales en tierra, bombarderos estratégicos y misiles balísticos lanzados desde nivel submarino que en su opinión juegan un papel clave para mantener la seguridad del país.



Putin dijo que planea fortalecer aún más el complejo de poder de Rusia el próximo año a través del mejoramiento del sistema de advertencia temprana de misiles balísticos y de fuerzas aeroespaciales y navales.



También subrayó la necesidad de prestar especial atención a la investigación y desarrollo de armas de alta precisión, medios modernos de comunicaciones, inteligencia, administración y guerra electrónica con el objetivo de equipar a las fuerzas armadas rusas con modernas armas en no menos de 70 por ciento para el año 2021.



Además, demandó aprovechar al máximo la campaña de Rusia en Siria para promover la cooperación militar y técnica con socios extranjeros.



El Ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, también presente en la reunión, declaró que el país da prioridad a la cooperación en defensa con socios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, así como con miembros de la Comunidad de Estados Independientes y de la Organización de Cooperación de Shanghai.



"Se ha puesto especial atención en los tradicionales socios estratégicos: China y la India", agregó.



Sobre las relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que declaró a Rusia como la principal amenaza y que continúa aumentando su poder militar en torno a las fronteras rusas, el Ministro declaró que Rusia tendrá que poner en práctica las tareas de rearme y agregó que Moscú no será arrastrado a una carrera armamentista.