Pide PGR crear panteón forense

Cd. de México

El incremento de hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas del país ha “rebasado” las áreas forenses porque los espacios no son suficientes para los cadáveres que requieren refrigeración y, ante ello la Procuraduría General de la República ( PGR ) consideró necesaria la construcción de un panteón forense.

“Es un fenómeno que se tiene en todos los servicios médicos forenses del país, y ya los rebasó la cantidad de cadáveres que es posible tener bajo resguardo y conservación”, comentó en entrevistaEduardo González Mata, director del Centro Médico Forense Federal (Cemefofe) de la PGR .

Por esta situación, González Mata dijo que es necesario construir un panteón forense para colocar los cuerpos con sus respectivas fichas de identificación y solucionar el sobrecupo en cámaras de refrigeración. “Necesitamos la creación de un panteón forense, de un depósito de cadáveres en tránsito forense”, comentó.

La PGR no contaba con un Servicio Médico Forense hasta antes de 2012. Para la conservación de cadáveres bajo su competencia solicitaba apoyo al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México y a servicios estatales.

Tras el hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011, la dependencia se vio en la necesidad de construir un área propia para el manejo de cuerpos.

En las fosas de San Fernando se encontraron 120 cadáveres, los cuales fueron almacenados en una funeraria particular, que no contaba con la capacidad para la conservación de tantos cuerpos y provocó olores intensos en varios metros a la redonda y un probable foco de infección.

El Cemefofe, de la Coordinación Nacional de Servicios Periciales, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR , tiene la capacidad de albergar 150 cuerpos en la cámara de refrigeración y 25 cuerpos en la cámara móvil, que es un tráiler adaptado para conservar los cadáveres a una temperatura de 2 a 4 grados.

En el tráiler además de albergar cuerpos se pueden realizar las necropsias al interior.

El proyecto que se hace desde la coordinación de Servicios Periciales plantea un lugar de inhumación exclusivo para cuerpos no reclamados con capacidad para dos mil cuerpos.

Propone que se legisle en cuanto al tiempo que los restos permanecerán en el panteón y qué ocurrirá luego de ese lapso.

El procedimiento que se sigue desde la PGR , una vez que se realizaron las diligencias periciales en un cuerpo o restos humanos y estos no fueron reclamados es conservarlos; la cremación está totalmente descartada.

Si nadie reclama esos restos, el Ministerio Público de la federación decide el destino final y ante la falta de espacios para almacenamiento los restos suelen terminar en panteones comunes, con una ficha de que incluya todas las especificaciones conseguidas en las pruebas del Cemefofe, porque en caso de que en algún momento la base de datos de perfiles genéticos arroje una coincidencia con el perfil de alguien que reclama la desaparición de un familiar, tiene que ser recuperado para proceder a la entrega.

“Podemos tener todas las experticias [diligencias] practicadas, es decir, tenemos su perfil genético, su estudio odontológico, causa de muerte, criminalística y foto, pero si es un cadáver que no ha sido reclamado por nadie, nuestra obligación es mantenerlo hasta que sea identificado. Se inhuman con toda la reglamentación en panteones comunes. La idea es que cuando vengan los familiares y por perfil genético sea localizado se tenga certeza dónde fue inhumado y se pueda exhumar y entregar”, destacó González Mata.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se puede percibir un olor penetrante a metros de distancia, al interior del Cemefofe peritos especialistas en antropología, medicina y odontología forense se encargan de generar una ficha que identificará a cada uno: perfil genético, edad, sexo y causa de muerte, todos los restos cuentan con este expediente que se sube a la base de datos para hacer confrontas con otros perfiles.

Cada diente, cada hueso, tejidos, todo es analizado en búsqueda de rastros, de pistas y de información que acerque a las autoridades a identificar a las víctimas.

En este momento el Cemefofe alberga los restos de 218 personas, no todos ellos requieren de refrigeración, pero sí de un manejo cuidadoso.

EVIDENCIAS SIN RESGUARDO ADECUADO

El problema, además se tiene que erradicar desde los Servicios Médicos Forenses (Semefos) estatales, que han presentado irregularidades en el manejo de restos humanos, alertó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

“Se puede tener el número adecuado de personal forense, pero hay casos donde los médicos no cumplen con los requisitos, los Semefos que no cumplen con los requisitos porque no tienen suficientes refrigeradores, o no los tienen. No hay un adecuado resguardo de la evidencia y de la cadena de custodia por lo que no puede haber una buena investigación”, comentó.

Denunció que en Michoacán, por ejemplo, se adaptan casas para resguardar los cadáveres y en otras entidades se mandan a las universidades, lo que genera deficiencias en la investigación y por ende la prevalencia de la impunidad.

Rivas aprobó la idea del panteón para cadáveres en tránsito forense, pero comentó que primero se deben resolver las problemáticas en cada servicio forense.