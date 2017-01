Pide Papa prudencia por era Trump

Respecto a la presidencia de Donald Trump señaló que estaba expectante a lo que pasará, pero indicó que no se asusta o alegra por lo que pueda suceder.



"En eso creo que podemos caer en una gran imprudencia. En ser profetas o de calamidades o de bienestares que no se van a dar, ni una ni otra. Se verá. Veremos lo que hace y ahí se evalúa. Siempre lo concreto".



Al ser cuestionado sobre los movimientos políticos en Europa que fueron impulsados por la victoria de Trump, el Papa dijo que es lo que se llaman "los populismos".



"Que es una palabra equívoca porque en América Latina el populismo tiene otro significado. Allí significa el protagonismo de los pueblos, por ejemplo los movimientos populares. Se organizan entre ellos, es otra cosa", explicó.



Agregó que cuando oía la palabra populismo en Europa no entendía mucho ya que eran significados distintos según los lugares.



"Para mí el ejemplo más típico de los populismos en el sentido europeo de la palabra es el 33 alemán. Después de (Paul von) Hindenburg, la crisis del 30, Alemania destrozada, busca levantarse, busca su identidad, busca un líder, alguien que le devuelva la identidad y hay un muchachito que se llama Adolf Hitler y dice 'yo puedo, yo puedo'. Y toda Alemania vota a Hitler".



Declaró que el líder alemán no robó el poder, fue votado por su pueblo.



"Y después destruyó a su pueblo. Ese es el peligro. En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y para mí es una referencia continua".



El Pontífice instó a la búsqueda de un salvador que devuelva la identidad y defenderse de los otros pueblos que se la pueda quitar, ya que eso es lo preocupante.



"Por eso siempre procuro decir: dialoguen entre ustedes, dialoguen entre ustedes", expresó.



"Pero el caso de Alemania en el 33 es típico, un pueblo que estaba en esa crisis, que buscó su identidad y apareció este líder carismático que prometió darles una identidad, y les dio una identidad distorsionada y ya sabemos lo que pasó".



Sobre las fronteras, Francisco dijo que cada país tiene derecho a controlarlas, quién entra y quién sale, y los países que están en peligro de terrorismo o cosas por el estilo, tienen más derecho a controlarlas, pero, insistió que ningún país tiene derecho a privar a sus ciudadanos del diálogo con sus vecinos.



Indicó que en el caso de Latinoamérica el problema es que está sufriendo los efectos de un sistema económico en cuyo centro está el dinero, y entonces se cae en las políticas de exclusión muy grande.



"Está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico, de ese que yo condeno en Evangelii gaudium cuando digo que 'esta economía mata'. Mata de hambre, mata de falta de cultura".



Sobre sus preocupaciones con respecto a la situación mundial, el Pontífice indicó que es la guerra.



"Estamos en la Tercera Guerra Mundial en pedacitos. Y últimamente ya se está hablando de posible guerra nuclear como si fuera un juego de baraja: se juega a las cartas y eso es lo que más me preocupa".



Añadió que le inquieta la desproporción económica en la cual, un pequeño grupo de la humanidad tenga más del 80 por ciento de la fortuna.



"Con lo que esto significa en la economía líquida, donde al centro del sistema económico está el dios dinero y no el hombre y la mujer, ¡el humano! Entonces se crea esa cultura del descarte", explicó.



Apuntó que migración no es solo de África a Lampedusa o a Lesbos, es también desde Panamá a la frontera de México con EU y que esa movilidad se genera porque los sistemas liberales no dan posibilidades de trabajo y favorecen delincuencias.



"En Latinoamérica está el problema de los cárteles de la droga, que sí, existen, porque esa droga se consume en EU y en Europa".



Describió que en su país tienen una palabra para los que venden la patria a la potencia extranjera que le pueda dar más beneficio: cipayo.



Puso el ejemplo de las mujeres paraguayas en la posguerra.



"Y la mujer paraguaya siente que tiene que levantar el país, defender la fe, defender su cultura y defender su lengua, y lo logró. La mujer paraguaya no es cipaya, defendió lo suyo. A costa de lo que fuera, pero lo defendió, y repobló el país. Para mí es la mujer más gloriosa de América".



Sobre la corrupción dijo que es un gran pecado pero que siempre ha existido.



"Si uno lee la historia de los Papas se encuentra con cada escándalo... Por nombrar mi casa, sin meterme en la del vecino. Tengo varios ejemplos de países vecinos donde hubo corrupción en la historia, pero me quedo con los míos. Acá hubo corrupción. Pesadita, eh. Basta pensar en el Papa Alejandro VI, en esa época, y doña Lucrecia con sus 'tecitos' (envenenados)".