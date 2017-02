Piden sanción para exalcalde de Tampico. Urge auditoría a fondo

Tampico, Tam.

Es necesario y urgente que se aplique una auditoría a fondo sobre los recursos que fueron malversados en la anterior administración municipal y se castigue a quien resulte responsable, en este caso el exalcalde porteño, Gustavo Torres Salinas y el extesorero Gerardo Gómez Ibarra.

La auditoría a fondo podría revelar todos los manos manejos de los dineros del pueblo y con ello determinar con qué drasticidad se debe actuar en contra de ellos.

Teresa Sosa Garza regidora del actual administración señaló que se pide al Gobierno del Estado que aplique una revisión precisa de las cuentas del anterior gobierno, además de una revisión minuciosa de los gastos que tuvieron, “estamos pidiendo que a los tampiqueños nos den una respuesta de todas las anomalías que encontraron en el gobierno anterior”, indicó.

Teresa Sosa manifestó que es nefasto que el exalacalde y el extesorero hayan gastado dinero del pueblo en restaurantes costosos en la ciudad de México y Monterrey.

Asimismo consideró que es aberrante que dinero que pertenece a los tampiqueños hayan ido a parar a un hotel de Paris, Francia en una estancia que tuvo un valor de 21 mil pesos.

Por ello dijo que es necesario que Congreso del Estado y la propia Auditoría Superior del Estado intervengan y así, se pueda dictaminar el grado del delito en el que cayeron, tanto Gustavo Torres, así como Gerardo Gómez.

Asimismo indicó que el exalcalde debe de dar a cara a los ciudadanos poterños, pues sí no tiene nada qué esconder debería de estar en la ciudad que gobernó y no escondiéndose en otros lados para no ser molestado por los desfalcos que cometió, “por supuesto que el ex alcalde debería de dar la cara a los tampiqueños, yo creo que el que viene a servir a Tampico, debe de tener las manos limpias, debe de quedarse en Tampico a dar la cara y explicar todas esas anomalías, que bueno a veces son difíciles de explicar”.