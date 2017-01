Piden sancionar a Ford por cancelar planta en SLP

Cd. de México.- Diputados locales de San Luis Potosí demandaron al Gobierno estatal que exija una indemnización y penalice a la empresa automotriz Ford, luego de que se anunciara la cancelación de la planta que iba a construir en la entidad.



"Si ya sabemos que Trump es un peligro para México, ¿por qué no se tomaron las medidas en el Tratado de Libre Comercio?



"Técnicamente hay que demandar una indemnización y espero que el Gobernador sea capaz de tener buenos abogados para pelearle a la Ford", señaló el diputado Óscar Vera Fábregat, del partido Conciencia Popular.



Vera Fábregat añadió que el sorpresivo anuncio de la cancelación de inversiones por cerca de mil 600 millones de dólares de la empresa en San Luis Potosí es apenas el principio de lo que le espera a los mexicanos con la gestión del próximo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Así nos va a pasar en todo, deben de ver en qué somos dependientes de Estados Unidos y empezar a hacer empresas en México para no depender de ellos.



"Nos van a poner una 'friega' que no se pueden imaginar, si ahorita se están quejando por el gasolinazo hay que esperar cosas peores con este tal por cual de Trump", aseveró el legislador local, de acuerdo con un comunicado.



Por su parte, el diputado perredista Guadalupe Torres planteó que, ante la decisión de la automotriz estadounidense, el Gobierno local debe adoptar una postura firme y exigir que se hagan valer las cláusulas de penalización del contrato.



"No me da ningún gusto, yo aplaudí la llegada (de) Ford y estamos obligados a darle seguimiento; el Congreso participó en la donación de un inmueble grande en Villa de Reyes y condonación de impuestos.



"Incluso ya se trasladó la propiedad y espero que los contratos estén bien seguros, porque debemos responder en la misma forma, hay que hacer valer las cláusulas de penalización y no dar un paso atrás porque nos van a agarrar como algo poco serio", indicó.



El perredista Torres lamentó la pérdida de lo que llamó una importante derrama económica en la entidad.



"Se pierde una importante inversión y derrama económica en San Luis que, se tenía pensando, iba a crear grandes fuentes de empleo para los potosinos y no ha sido la primera, porque ya ocurrió con una de aires acondicionados en Nuevo León", apuntó.



"En lugar de estar pensando cómo aumentar impuestos en el País con el alza de la gasolina y la energía eléctrica, debemos tener atención en eso. Veo un panorama muy complicado", dijo.