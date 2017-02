Piden que jóvenes puedan votar a partir de los 15 años

Cd. de México.- Diputados y senadores del PAN propusieron reformar la Constitución para reducir a 15 años la edad para votar.



El diputado Santiago Taboada y el senador Roberto Gil registraron una iniciativa para que los jóvenes de esa edad también puedan ser candidatos a cargos de elección popular.



"Los jóvenes de 15 años tienen capacidades y competencias para participar activamente y para decidir el destino de la política. Los hemos dejado al margen de la política, sienten que no tienen espacios de participación y se sienten aislados", aseguró Gil.



El ex presidente del Senado recordó que, desde la discusión de la primera Constitución de la Ciudad de México, su bancada se pronunció porque la definición de la edad para tener derechos políticos quede plasmada en la Constitución federal.



Recordó que la legislación vigente ya establece que la edad para contraer relaciones laborales, aptitud para trabajar, recibir un salario y pagar impuestos es de 15 años .



"Se puede trabajar, recibir un salario, le descuentan el impuesto, pero no puede decidir a dónde se va el dinero que aporta con su esfuerzo", criticó.



"Es una propuesta para no condenar a los jóvenes a que alguien más decida su futuro. Nos parece prudente y necesario en las condiciones en que se encuentra el País y que puedan tener la posibilidad y decisión de a quién le van a dar su voto y quién los va a gobernar", agregó Taboada.



El proyecto busca adicionar el artículo 34 de la Constitución para señalar que las personas mayores de 15 años serán considerados por esta Constitución y la ley como ciudadanos para efectos del ejercicio y garantía de los derechos de votar y ser votado, petición, asociación, reunión, así como a ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público.