Piden poner alarmas en casas y negocios

Laredo, Tx.- Contar con una alarma para su negocio u hogar es bueno, pero debe saber que tales dispositivos están conectados a una Central Receptora de Alarmas y no a la Policía; son estas empresas privadas quienes llaman a seguridad pública, si no localizan a los interesados de la casa o comercio.

Y si la Policía acude a la dirección y resultó falsa alarma, además de que se detecta que el ciudadano que la posee no se registró ante el gobierno municipal (Departamento de Impuestos), tendrá que pagar 100 dólares de multa si la señal es de simple pseudo allanamiento y desembolsará 200 dólares si se supone que la alerta era por un robo en progreso, emergencia médica o incendio, pues entonces fue que se movilizaron varias patrullas, más de una apagadora y ambulancias con paramédicos.

Y sí usted sí está registrado ante la administración de la ciudad, pero resultó ser una falsa alarma que hizo acudir a estas fuerzas de seguridad, sólo en las tres primeras ocasiones no se le hace cargo alguno, pero la cuarta y quinta llamada tendrá una multa de 50 dólares, cada vez; en la sexta y sépitma ocasión serán de 75 dólares cada asistencia de las fuerzas de la ley o emergencia.

Desde la octava llamada falsa en adelante, serán 100 dólares, cada asistencia policíaca o de urgencias, sin ser cierta la activación de la señal.

Las cuotas anteriores sólo son por cuanto a falsos allanamientos (burglary), pues si se trata de alarmas que advierten de posibles robos violentos, incendios o personas enfermas graves, las tarifas son de cero dólares en la primera llamada, pero de 100 desde la segunda y así tal cantidad por cada acción a la que acudan agentes públicos de la ley, apagafuegos o socorristas.

“Los policías expiden la multa en el lugar, en un caso de activación de alarma en una vivienda o comercio, que no se registró a la Ciudad, en caso de casas o negocios que sí están registrados, después de la octava llamada en falsos allanamientos o la segunda en caso de emergencias médicas, robos o incendios, es el departamento de impuestos municipales quienes les hacen llegar la infracción”, precisó Albert Escobedo, vocero de Policía.

No se sabe cuántas propiedades están registradas pues muchas se dan de alta y al vencerse la anualidad no renuevan, ni la Ciudad las da de baja, hasta entonces no llaman la atención y se dan cuentas que no están actualizadas.