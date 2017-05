Piden mujeres frenar represión en Caracas

Caracas, Venezuela.- Bajo la consigna "Baja tu arma, no dispares a tu hermano", un grupo de mujeres marchó hoy hacia la sede de la Guardia Nacional en la capital venezolana.



Esto, en rechazo de la represión de esa fuerza militar a las protestas que se registran casi a diario desde hace más de un mes contra el Presidente Nicolás Maduro.



La caminata organizada para coincidir con el Día de la Madre estuvo encabezada por la ex legisladora María Corina Machado.



"Somos madres que le piden a la Guardia Nacional que no acate la orden del dictador, que no acate la orden de disparar contra su hermano", dijo Machado.



La marcha partió de la capilla de un colegio católico cercano a la sede militar. Machado y otras activistas marcharon vestidas de negro y tomadas de los brazos para llevar un mensaje al hijo soldado.



"Este es un llamado a la conciencia de los hijos militares: Soldado, no le dispares a tu hermano", posteó la ex legisladora a través de Periscope.



Al menos 38 personas, en su mayoría jóvenes, han muerto en una ola de disturbios desencadenada por fallos del Tribunal Supremo de Justicia, que despojaron a la Asamblea Nacional de sus últimos poderes.



Los dictámenes posteriormente fueron revocados en medio de una avalancha de críticas internacionales.



Organizaciones de derechos humanos nacionales e internaciones y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, han acusado a Maduro de violar sistemáticamente los derechos humanos y las normas de la democracia.



Maduro ha prometido poner fin a la crisis y lograr la paz convocando a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna.



La propuesta ha sido rechazada vehementemente por la Oposición, principalmente ante el temor de que esa iniciativa sirva de excusa para diferir aún más una serie de elecciones pendientes, y permita además introducir cambios en la carta magna que limiten las libertades ciudadanas e incremente los poderes del Jefe de Estado.