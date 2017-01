Piden módulo para asesoría contable

Nuevo Progreso, Tam.

Contribuyentes piden se retomen la gestiones que no alcanzó a concluir uno de los anteriores ex delegados, para atender a residentes de la Villa y zona rural aledaña, pero que no cuajaron al renunciar el ex funcionario.

Este 2017 se puede retomar la gestión y concretarla, indicaron contribuyentes en la villa , quienes resaltaron que con esto se permitirá que con mayor facilidad se puedan hacer trámites como pago de impuestos, tramitación de RFC s, y otros que actualmente solo se pueden realizar acudiendo hasta las oficinas en la cabecera municipal. Ahora piden que el actual delegado, Juan Antonio González, continúe con esas gestiones.