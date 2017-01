Piden en limpiezaempleo temporal

Piden diputados locales que el programa empleo temporal , se enfoque en la limpieza de la ciudad y no en los huertos familiares.

Ana Lidia Luévano Santos, diputada local por el PAN, dijo que el programa de empleo temporal es muy bueno, pero en el caso de huertos familiares no es de gran apoyo, al menos para la zona urbana.

“Solicito que el programa de empleo temporal continúe son cientos de miles de pesos los que se derraman, pero esos programas deben de ser de dos lados, un lado a la gente que se le beneficie con un trabajo y otra a la ciudad, esos sembradíos que se hicieron en campos deportivos donde los niños no podían jugar fútbol, no todos tienen el área para ponerlos, el cilantro, hay que ver las necesidades por regiones, por municipios, llévatelos a los ejidos donde si tienen grande extensiones de tierra, pero no en Reynosa”, dijo.

LO MEJOR ES LA LIMPIEZA DE CANALES

La legisladora local, explicó que enfocarlo en la limpieza de la ciudad, traería mejores beneficios como en canales y drenes.

“Hazlo para una buena campaña de limpieza , para limpiar drenes, si conseguimos maquinaria para ir desazolvando con la gente, hermoseamos boulevares, porque no se trata de justificar un recurso, costo beneficio”, expresó.

Luévano Santos, buscará dialogar con las autoridades de SEDESOL Federal, por lo que confía que habrá sensibilidad para que se enfoque mejor este tipo de programas.