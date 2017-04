Piden director del Borussia no doblegarse ante terrorismo

"Acabo de apelar al equipo en los vestuarios a mostrar a la sociedad que no nos doblegamos ante el terrorismo", afirmó en un comunicado difundido en la página oficial del club antes de que este día se juegue el partido de Ida de Cuartos de Final de la Champions League contra el Mónaco, aplazado ayer después de las explosiones.



Según el directivo, "el terrorismo y el odio no pueden determinar jamás" su forma de actuar.



"Hoy jugamos no sólo para nosotros. Jugamos para todos, ya sean del Borussia, del Bayer o del Schalke. Naturalmente jugamos para Marc Bartra , que quiere ver ganar a su equipo", subrayó.



Watzke pidió también a todos los hinchas del Dortmund que apoyen al equipo con todas la energía durante los 90 minutos de encuentro.



"Este equipo ha tenido que procesar algo inconcebible en un plazo de tiempo muy breve. Deberíamos ayudarle a superarse a sí mismo", agregó.