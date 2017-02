Piden considerar en becas a solicitantes en audiencias

La regidora del PAN, Georgina Aparicio Hernández, pidió a la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez -durante la sesión de Cabildo realizada ayer-, que se consideren las solicitudes de becas de los habitantes que han acudido a las audiencias públicas, tras anunciarse la convocatoria de recepción de documentos para estos apoyos económicos.



Señaló que se le hace injusto que los padres de familia que ya habían solicitado la ayuda, tengan que ir de nuevo a la ventanilla del programa de becas a volver a apuntarse para que sus hijos reciban los beneficios para que sigan estudiando.

“Yo no quiero que se juegue con la fe de la gente, que la pone en el municipio para que puedan alcanzar una beca, no se me hace justo, creo que los que acudieron a las audiencias ya se ganaron una beca para sus hijos”, dijo.

Destacó que el número de beneficiarios son pocos ahora, debido a que el presupuesto para educación fue muy bajo, aprobándose sólo siete mil espacios para todos los niveles educativos.

Asimismo denunció que no es invitada a los eventos del municipio en donde anuncian temas educativos. Tal fue el caso de ayer cuando se realizó una rueda de prensa para dar a conocer la convocatoria de las becas municipales a la población, ya que sólo recibió un mensaje por WhatsApp de Lázara Nelly, subdirectora de la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento.

“Regidora buenas tardes, soy Lazara Nelly de Sedesol”, Me puede tomar una llamada para hacerle una invitación”, fueron los mensajes que recibió pero no le notificaron por un medio de oficio del supuesto evento que según fue invitada por las autoridades municipales, tras habérselo expuesto a la alcaldesa durante la sesión de Cabildo .

No fue invitada. Al lanzamiento de la convocatoria de las becas municipales que hicieran las autoridades no fue invitada, manifestó la regidora de Educación.