Pide mexicano piedad para indocumentados

En la audiencia de confirmación del senador Sessions, Vázquez dijo que existe mucho miedo entre la comunidad de inmigrantes por la posibilidad de que el próximo gobierno de Donald Trump realice deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados .



"Necesitamos un procurador general que proteja al pueblo estadounidense de aquellos que nos quieren hacer daño, pero que muestre misericordia a aquellos que la merecen", dijo al comparecer como testigo ante el Comité Judicial del Senado estadunidense.



Nacido en México y criado en Phoenix, Arizona, Óscar formó parte de un grupo de estudiantes hispanos que derrotó al prestigioso Massachusetts Institute of Technology en una competencia de robótica, una historia llevada a la pantalla grande en la cinta Spare Parts.



Beneficiario del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), Óscar se graduó como ingeniero, se convirtió en ciudadano estadunidense por matrimonio y se enroló en el ejército, donde cumplió dos giras como soldado en la guerra de Afganistán.



Óscar fue invitado al mensaje del Estado de la Unión del presidente Barack Obama y ha sido puesto en el Senado como ejemplo de las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos.



En su testimonio ante los senadores, Vázquez reconoció que el senador Sessions hizo notar que quizás no había recursos para deportar a los beneficiarios de DACA, pero el joven mexicano expresó preocupación por el hecho de que Sessions se ha opuesto a legislación para legalizarlos.



"Nuestro más alto funcionario a cargo de la aplicación de la Ley debe entender que los inmigrantes hacen más fuerte a nuestro país", dijo ante los miembros del Comité Judicial, reunidos por segundo día para evaluar la nominación de Sessions.



"La mayoría de los estadunidense cree que no es correcto deportar a alguien que fue traído aquí como niño y deportado a un país que no recuerda", insistió Vázquez.



Alrededor de 750 mil inmigrantes indocumentados , la mayoría mexicanos, ha recibido los beneficios de DACA.



Trump planteó originalmente en su campaña derogar las órdenes ejecutivas de migración de Obama, pero el mes pasado pareció cambiar su posición al expresar su disposición a encontrar alguna solución satisfactoria para los dreamers.



Los beneficiarios de DACA son conocidos en EU como "dreamers" (soñadores), por haber inspirado la llamada Ley Dream, que buscaba regularizar su situación migratoria.



Ante la falta de acción del Congreso, Obama impulsó el programa a través de su prerrogativa ejecutiva.



Ayer Sessions dijo en su comparecencia que las acciones ejecutivas de Obama son inconstitucionales y que, de ser confirmado, el Departamento de Justicia no se opondría a su eliminación.



Durante la segunda jornada de testimonios se escucharon opiniones a favor de la confirmación de Sessions por parte del ex procurador Michael Mukasey y del comisionado de la Comisión de Derechos Civiles, Peter Kirsanow.



En contra se expresaron el director legal de la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), David Cole, el presidente de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP), Cornell Brooks, y la activista de los derechos civiles Amita Swadhin.