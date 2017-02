Pide funcionario exterminar a voladores de Papantla

Desde sus redes sociales, recriminó la ayuda social y médica que se otorga a esa comunidad indígena del Estado de Veracruz.



"Hagamos patria y exterminémoslos; ellos sólo viven de nuestros impuestos sin aportar nada, son unos chupa sangre", escribió, junto a una fotografía de los indígenas.



Sus expresiones generaron indignación y molestia entre usuarios de las redes sociales y hasta senadores.



El escándalo y la presión obligaron a Vega Monroy a publicar una disculpa en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=G1BWekBVcvY).



Justificó sus publicaciones con el argumento de que se trató de una competencia de bromas que se salió de control.



"En días pasados derivado de una competencia inmadura de memes Facebookeros y Twitteros de Puebla y Veracruz publiqué un meme que ofendió a los voladores de Papantla", dijo.



"Aclaro que no fue mi intención ya que después de tener un acercamiento electrónico con su comunidad me hicieron reflexionar sobre ese acto lleno de inmadurez, por lo cual les pido una disculpa".



Según el funcionario, organizaciones indígenas le reprocharon sus ofensas, tras recordarle que esa tradición papantleca incluso le ha costado la vida a varias personas.



Este domingo, el senador veracruzano Héctor Yunes Landa exigió la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).



Además, envió un oficio al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en el cual le pide cesar al funcionario.



La misiva fue entregada al Mandatario, con copia al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.



"El oprobioso funcionario de telesecundarias responde al nombre de Roberto Carlos Vega Monroy, el cual debería estar con Trump y no en un estado con importante población indígena", señaló tras calificar las expresiones de indolentes y agraviantes hacia la cultura Totonaca.