Pide Fiscalía de Veracruz desafuero de Eva Cadena

Comparecerá Eva Cadena ante PGR

Cd. de México.- La Fiscalía General de Veracruz pidió al Congreso del estado el desafuero de la diputada Eva Cadena, ex militante de Morena que protagonizó varios videoescándalos en los que recibe dinero.



La solicitud de procedencia en contra de la diputada, es por conductas que pudieran constituirse en delitos electorales, en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral.



"La Fiscalía sustenta en su solicitud de desafuero que se violan las normas establecidas por el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no identificadas; a su vez", refirió en un comunicado.



"Se violentan las reglas operativas del OPLE, que limita la recepción de aportaciones de simpatizantes individuales a 171 mil 533 pesos y se señala el incumplimiento de las reglas de recepción de aportaciones que no provengan del erario público".