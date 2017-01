Pide eliminar aviadores para pagar a conserjes

Matamoros, Tam.

Tenemos casos muy específicos y claros aquí en Matamoros, aseguró el diputado local, “porque hay escuelas en donde los encargados de la limpieza y mantenimiento de los planteles escolares tienen ya hasta 10 años laborando ganando un salario de apenas 800 pesos por semana, cuando sabemos que hay maestros que están jubilados pero que siguen cobrando por realizar alguna función fuera de las aulas”.

“La propuesta que hemos presentado es que se elimine a todos los aviadores y que los recursos que la Secretaría de Educación Pública destine esos recursos para el pago del personal de intendencia”, reiteró el legislador.

El hecho de que la SEP no destine recursos para el salario de los conserjes obliga a los padres de familia a tener que tomar parte de sus ingresos para aportar cuotas que sirvan para este efecto, lo que representa una carga más para su ya deteriorada economía y es algo que no debe seguir existiendo”.

Salazar Rodríguez informó también que ya se puso en contacto con el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Enrique Cerda castillo para exponerle esta situación y que éste se comprometió a pasarla una relación de todas las escuelas que en Matamoros no cuentan con personal de intendencia asalariados por la SEP .

“Pero de antemano sabemos que son muchas, casi todas las de gobierno y por eso los padres de familia son los que tienen que cooperar para hacer frente a este gasto porque de otra manera las escuelas estarían más en el abandono y esto perjudica a los alumnos”, agregó.

Otro de los problemas que plantea el legislador es que los conserjes que no reciben un salario por parte de la SEP no cuentan con servicios de seguridad social ni prestaciones, lo que los deja en una situación más difícil porque no generan antigüedad si tienen acceso a las prestaciones de ley.