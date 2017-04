Pide el divorcio y denuncia a su marido tras 16 años de violencia

Guadalajara, México.

El proceso no fue sencillo, pues durante cinco años intentó separarse con la asesoría del DIF, pero ahí le dijeron que debía negociar con su marido para preservar la familia.



Sin embargo, tras varios intentos en los que él no cambiaba su comportamiento, pensó en su bienestar y el de sus dos hijos, ambos menores de edad.



"Quisieron que conciliáramos que porque era lo mejor para la familia, pero él ni en cuenta, él agarraba los papeles y los botaba, él ejercía mucha violencia emocional, una desesperación muy fuerte, llegué a sentir el grado de que yo ya estaba acabada.



"Yo tenía como cinco años queriéndome divorciar, decía 'mejor me mato y mato a mis hijos para salir de este infierno'", dijo la mujer, quien un día del año pasado finalmente decidió acudir a denunciar por violencia intrafamiliar.



María Esther destacó que el Centro de Justicia para las Mujeres fue el primer lugar donde la escucharon, la entendieron, estudiaron su caso acudiendo a su domicilio y le ofrecieron soluciones.



El caso terminó con una orden de restricción de su marido hacia ella y una posterior separación.



"Debes saber lo que quieres, nadie va a venir a solucionar tu vida, sola te metiste y sola vas a salir, no esperes a tu mamá, tu tía, tu prima, tú eres la afectada y tú estás viviendo tu propio infierno en tu casa, o te la facilitas o te la empeoras", recomendó la mujer a otras afectadas.



La suya fue una de las 11 mil 422 denuncias por violencia intrafamiliar en 2016, es decir, un promedio de 31.2 casos por día.



Fue el año con más casos de este tipo desde que se tiene registro en el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Mide).

Dentro del Plan Estatal del Desarrollo estimaban que 2016 cerraría con 6 mil 559 denuncias por este delito, pero la realidad superó a la previsión con 4 mil 863 casos, es decir, el delito fue más allá de la expectativa en 74 por ciento.



En contraste, hubo en 2016 una baja de 3.7 por ciento en las atenciones que ofrecieron el DIF y las Unidades de Atención a víctimas este delito, pues pasaron de 5 mil 996 a 5 mil 772, a pesar de que ese mismo año aumentó la cantidad de instalaciones para tratar a los afectados.



MURAL reportó que el Gobierno del Estado habilitó un total de seis Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), para llegar a 51 instalaciones en 48 Municipios, con una inversión de 3 millones 356 mil 265 pesos.



Problema en aumento

2016 se convirtió en el año con más denuncias de violencia intrafamiliar.



2,584 en 2009



3,622 en 2010



4,280 en 2011



5,958 en 2012



4,594 en 2013



4,576 en 2014



8,543 en 2015



11,422 en 2016