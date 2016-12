Pide 'El Bronco' aplausos

Monterrey, NL.- Tras solicitar la comprensión de los ciudadanos que lo criticaron por mantener sin cambio el cobro de tenencia para el 2017, el Gobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón, pidió ayer que le aplaudieran.



En San Nicolás de los Garza, ante trabajadores de Agua y Drenaje, el Mandatario estatal dijo que merecía reconocimiento por no destinar recursos para pagarle a los medios de comunicación, a los que responsabilizó por el enojo de la sociedad.



"Los medios de comunicación mienten y se los digo delante de ellos", recalcó, "y mienten porque en el presupuesto no pusimos dinero para pagarles a ellos.



"¿Y eso no merece un aplauso para mi?".



El Gobernador dijo que en los últimos días la gente le había recordado a su mamá, pero que tomó la decisión sólo para "salvar el barco".



"Los que están enojados conmigo, en seis meses van a estar contentos", afirmó.



Poco antes de mediodía, en el Palacio de Gobierno, hubo ciudadanos a los que les fue permitido ingresar a un evento y mostraron hojas de máquina con la leyenda: "Bronco, no estás solo, estamos contigo".



Ellos aplaudieron las intervenciones del Gobernador cuando explicaba el cobro de tenencia.



"El Bronco" señaló que no atenderá a medios de comunicación y sólo dará versiones por redes sociales.