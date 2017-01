Pide Derbez impulsar agenda ante Trump

Cd. de México.- El ex Canciller Luis Ernesto Derbez consideró que México debe impulsar su propia agenda ante la política proteccionista del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump .



En entrevista con REFORMA, aseguró que el Gobierno mexicano debe prepararse para brindar más facilidades a las empresas, así como para demostrar una actitud más proactiva ante las amenazas de Trump .



"Reconocer que tenemos una tormenta externa que nos va a afectar, el impacto negativo producto de este señor, eso nos va a pegar y tenemos que prepararnos para eso", alertó.



Ante las declaraciones de Trump sobre rechazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y aumentar los aranceles para las empresas estadounidenses que fabrican productos en México, Derbez afirmó que el Gobierno mexicano puede demostrar una actitud más fuerte.



Indicó que México puede mejorar la competitividad del país al bajar los impuestos entre 20 y 25 por ciento y reducir los tiempos de desembarque.



Asimismo, en caso de una renegociación del TLCAN, el Gobierno mexicano debe presentar y defender sus propios parámetros.



También urgió a que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, impulse una agenda general con otros países afectados por la política de Donald Trump .



Ejemplificó que México puede hacer alianzas estratégicas con la Unión Europea y China para hacer frente a la política proteccionista.



Letonia, Finlandia y Ucrania, ejemplificó, son países espantados por la posibilidad de una invasión rusa, y que podrían alinearse con México en sus intereses de seguridad.



"¿Dónde está la alineación de intereses con todos los demás países también amenazados por Trump ? No somos los únicos", señaló.



"Yo voy y me alineo: voy con China, tú y yo juntos ante la tontera del proteccionismo, ya lo dijiste en Davos. Me voy con la Unión Europea y le dijo a Merkel 'aguas, porque si empieza a permear esto, ustedes van a quedar fuera del gobierno'".



Derbez también desdeñó amenazas como la construcción del muro y el bloqueo de las remesas.



Recordó que las remesas fueron regularizadas en el sexenio del ex Presidente Vicente Fox, pero que por mucho tiempo éstas se mandaron por medio de transferencias físicas, no bancarias.



Sobre el cobro del muro, aseguró que los mexicanos ya lo están pagando debido a la caída del peso frente al dólar.