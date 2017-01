Peterhansel se corona

Buenos Aires, Argentina

Stephane Peterhansel ganó el sábado su 13ra corona del Rally Dakar , tras conservar su cómoda delantera en una última etapa ganada por Sébastien Loe b por apenas 19 segundos de ventaja.

Loeb se impuso en las 11ma y 12ma etapas del Rally, pero Peterhansel, su compatriota francés y compañero de Peugeot, se mantuvo en la punta de la tabla general con varios minutos de diferencia y se adjudicó su 13ra corona, confirmando su apodo de “Monsieur Dakar”. Este es el séptimo Dakar que gana Peterhansel en la categoría de autos, tras obtener otros seis en motos.

“Antes de la salida de la carrera, no se podía dar nada por sentado. Había una gran carrera interna y, en total, siete u ocho pilotos capaces de ganar. A mitad de carrera ya solo éramos cuatro y en la última semana se resumió a un duelo con Sébastien, un duelo de alta tensión, a una gran velocidad”, declaró Peterhansel.

“Quisiera dar las gracias a Peugeot por habernos dado estos coches tan excepcionales y sobre todo por no haber impuesto ninguna orden de equipo, lo cual me parece muy ‘fair-play’ y muy deportivo, porque todos contábamos con las mismas armas para la batalla”, añadió el campeón. “Mi táctica era obligar a Sébastien a correr al 100% de sus capacidades. Así se expondría a cometer errores y eso es lo que pasó, no fue una casualidad”, afirmó.

“Terminamos segundos. no muy distanciados. Es verdad que en velocidad éramos mejores y que cuando atacábamos fuerte conseguíamos diferencias de tiempo importantes. Tenemos potencial para lograrlo. No creo que consiga tantos Dakares como Peterhansel, pero mi objetivo es ganar el Dakar un día: tendré que perseverar”, declaró por su parte Loeb. (AP)