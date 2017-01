Perra de Obama muerde a amiga de su hija

Washington DC, Estados Unidos.- Un perro de los Obama no está de muy buen humor en sus últimos días en la Casa Blanca



"Sunny" mordió en el rostro a una amiga de Malia, la hija mayor del Presidente, cuando la visitaba el lunes.



La joven de 18 años, de quien no se reveló su nombre, recibió la mordida en una mejilla cuando se agachó a acariciar y darle un beso a la perrita de 4 años de raza agua portugués.



La amiga de Malia tuvo que ser llevada al consultorio médico de la Casa Blanca y luego publicó en Snapchat fotos donde se ve recibiendo puntadas por la herida, con Malia sonriendo en segundo plano.



Pero también mostró su enojo en otras fotos: "Malia cree que es chistoso". "Odio a la pin... Sunny".



La familia de la chica no planea ninguna acción legal sobre la mascota, aseguró una fuente a TMZ.



Los Obama cuentan con dos perros de agua portugués, "Bo", el más grande, al que recibieron en la Casa Blanca en el 2008 y "Sunny", que llegó en agosto del 2013.