Periodistas protestan por asesinato de Javier Valdez

Alrededor de una treintena de fotógrafos y reporteros se congregaron al pie del Ángel de la Independencia, en la capital del País.

Con gis blanco, escribieron en los carriles empedrados de la glorieta la leyenda "En México nos están matando".



En seguida se leía la frase "No al silencio", con palabras formadas por los retratos de reporteros asesinados, como Gregorio Jiménez y Miroslava Breach.



Al acto acudieron integrantes del colectivo Derecho a Informar, integrado tras el homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa, quien huyó de Veracruz y fue ultimado en la Colonia Narvarte.



Concentrados bajo el monumento, los periodistas reprocharon que ningún caso haya sido resuelto por las autoridades.



En el resto del día se esperan al menos dos protestas más, una frente a la Procuraduría General de la República y otra en la Secretaria de Gobernación, para demandar justicia y condiciones para ejercer el periodismo en México.



Según datos de la organización Artículo 19, 2016 fue el año más sanguinario para los periodistas, con 11 homicidios, cifra que no se había registrado desde que se lleva la estadística en 2000.



Con la muerte de Valdez, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce, en lo que va del año suman seis los periodistas asesinados en el País.



Por otro lado, también se registran concentraciones en Guamúchil, Mazatlán y Culiacán.



"Hoy Javier, ¿mañana quién?", se lee en pancartas que portan.



Los manifestantes demandan justicia para el periodista y escritor Javier Valdez, quien fue asesinado ayer tras salir de sus oficinas del semanario Ríodoce.



El hombre, según reportes, fue atacado por un grupo armado en la Colonia Jorge Almada, donde le dispararon en 12 ocasiones.



En Chilpancingo, Guerrero, más de 100 periodistas marchan por las calles para exigir castigo a los asesinato del comunicador.



Asimismo, demandan garantías a su trabajo.



En Mexicali, Baja California, piden que no haya más impunidad ante las agresiones contra comunicadores.



"¡Ya basta, no más impunidad! La escalada de violencia que se vive en el País ha subido cada vez mas de tono, desafortunadamente en todas las regiones de nuestro México, golpea a toda la sociedad, pero golpea más duro al periodismo y sobre todo a los periodistas comprometidos", expresaron reporteros.



"El artero y cobarde asesinato este lunes de Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, periodista del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, se suma a los hechos violentos y sangrientos contra los comunicadores en México".



Recordaron que el fin de semana se reportó la retención y robo de un grupo de periodistas en Guerrero por parte del crimen organizado y que antes fue asesinada en Chihuahua, Miroslava Breach.



"Exigimos al Gobierno Mexicano castigo y cárcel a los responsables", añade el posicionamiento.



En Tijuana, se llevará a cabo otra protesta alrededor del mediodía de este martes.



En tanto, en Guadalajara, Jalisco, un grupo de reporteros bloqueó parcialmente la Avenida 16 de Septiembre, frente a la representación de la PGR en esa entidad.



En las escaleras del acceso al edificio colocaron acreditación de periodistas y gritaron consignas como "¡Ahora fue Javier, no queremos que seas tú!" y "¡No nos callarán, no nos callarán!".

En Chilpancingo, Guerrero, los periodistas demandan garantías a su trabajo. Foto: Abel Miranda

En el Ángel, los manifestantes portan retratos de periodistas que han asesinado. Foto: Reuters

Reporteros protestan en Mexicali en demanda de justicia. Foto: Aline Corpus