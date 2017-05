Pequeña enternece las redes sociales con su “pintaje” de princesa

Valentina , originaria de Zapopan, Jalisco ha cautivado a los usuarios de redes sociales gracias a su encantador maquillaje de princesa.







Stefany Romanov, tía de ‘Vale’, la maquilló como una princesa, pero al parecer la pequeñita quedó inconforme con el resultado.





“Yo me quiero despintar, porque no me gustó este pintaje”, decía Valentina mientras intentaba lavarse la cara para quitarse el maquillaje que para nada le agradó.





‘Vale’ fue víctima de una pequeña broma por parte de su tía, quién divertida expresa: “Si no pa’ qué son las sobrinas”.