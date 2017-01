Peña Nieto ofrece sumar a Congreso ante EU

Cd. de México.- En una reunión que se prolongó por espacio de dos horas y media, el Presidente Enrique Peña Nieto le ofreció al Congreso involucrarlo en la estrategia que seguirán en la relación bilateral con Estados Unidos.



Entrevistados tras el encuentro, legisladores de distintos partidos informaron que será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que se encargará de hacer esta vinculación.



"El acuerdo es que el Canciller va a buscar a la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, y al Senado para delinear una estrategia puntual en donde nos digan exactamente en qué vamos a participar", dijo Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro.



En la reunión, reconoció que el País ha estado atravesando momentos difíciles ante las acciones que ha llevado a cabo Donald Trump durante sus primeros días al frente del Gobierno de Estados Unidos, indicó Francisco Martínez Neri, líder de la bancada del PRD en San Lázaro.



"Desde luego se trata de crear una ruta de trabajo que permita, digamos, en líneas generales, atender este grave problema motivado por las agresiones del Presidente Trump", afirmó el perredista.



"En ese sentido tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados vamos a trazar rutas de trabajo que tengan como propósito, desde luego, lo que ustedes ya saben, la atención a los connacionales, la defensa de la soberanía, una serie de medidas de carácter procedimental para que nuestros connacionales no tengan problema en los Estados Unidos".



Sin embargo, el coordinador de los perredistas en el Senado, Miguel Barbosa, consideró que la reunión no fue fructífera debido a que no hubo planteamientos serios de parte del Ejecutivo.



"No se habló de nada, fue intercambio nada más. (No me voy satisfecho) pues porque no fue una reunión informativa, fueron comentarios y se quedaron en propósitos", consideró.



Las panistas Cecilia Romero y Gabriela Cuevas calificaron como positiva la reunión debido a que se refrendó la unidad en torno al país.



"Fue una reunión muy positiva, lo que me parece más importante es dejar en claro que debemos trabajar en equipo, coordinados, y sobre todo viendo cuáles son los mejores objetivos para nuestro país", dijo Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.



El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, indicó que Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray expusieron algunas vías de lo que ellos llamaron una política de Estado.



"El Presidente dio una breve explicación de cómo han sido estos días en materia de la relación con Estados Unidos, por supuesto que nos deja claro que han sido días difíciles, que ha sido bastante complicado el entendimiento con el Gobierno norteamericano", refirió.