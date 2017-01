Peña Nieto lamenta y reprueba construcción de muro en EU

Peña lamentó el anuncio del Presidente de EU de la construcción de un muro fronterizo.



"Lamento la decisión de Estados de continuar la construcción de un muro que desde hace años lejos de unirnos nos divide", expresó.



"México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro".

El titular del Ejecutivo ordenó que los 50 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en defensorías de migrantes.



Además, dijo que tras el encuentro de funcionarios federales en Washington evaluará los siguientes pasos a seguir.