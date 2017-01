Peña Nieto destaca implementación del 911

Cd. de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto destacó la implementación en todo el País del número único de emergencia 911 , que desde el 9 de enero opera en todo el territorio nacional.



En una ceremonia realizada en el C5 de Toluca, el Mandatario afirmó que la instalación del 911 resultó más complicada de lo que en un principio pensó, pues hubo que superar varias barreras tecnológicas y de coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno.



"Cuando la anuncié, lo debo decir con toda honestidad, que pensé que de trataba de algo más fácil de hacer, que simplemente un decreto nos podría en la oportunidad de hacerlo muy rápido y no fue así", reconoció.



Peña Nieto dijo que el sistema 911 cuenta con 194 centros de emergencia desplegados en el País y que cuando se realiza una llamada de manera automática se localiza la zona desde la que se hace y se conecta con el centro más cercano para ofrecer un mejor servicio.



Ante Gobernadores e integrantes de su Gabinete, Peña dijo que él mismo llamó al número de emergencia para probar que efectivamente funciona.



"Simplemente dije estoy haciendo una prueba, les dije les habla el Presidente de México, no sé si me lo creyeron, pero estoy probando que realmente este número le llegue a un centro de atención de emergencia. Sí funciona", afirmó.



El presidente de la fundación México SOS, Alejandro Martí, dijo que la implementación del 911 es una prueba de que cuando los intereses de la sociedad civil y el Goierno convergen se consiguen hacer las cosas.



Antes del 911 , dijo, en el País había 15 números de emergencia diferentes, por lo que era imposible recordar todos.



"Se requería tener un manual de operaciones cuando venía el asalto y decir, momento déjeme checar a qué número hablo para denunciarlo y la verdad es que la delincuencia no espera" , ironizó.



El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, hizo un llamado a la sociedad para que no haga mal uso del número de emergencia, ya que actualmente el 90 por ciento de ellas resultan falsas.



Al realizar una llamada falsa, dijo, se entorpece el funcionamiento del sistema y se afecta el servicio que debe canalizarse a las emergencias que son reales.