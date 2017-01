Peligran especies por muro fronterizo

Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la construcción del muro en las partes donde todavía no existe tendrá un impacto fuerte en ejemplares como el jaguar, el borrego cimarrón, los ocelotes, jaguarundis, osos, berrendos y venados.



"Como sabemos, poner un muro entre dos poblaciones lo que hace es que no se puedan comunicar entre ellas y en los animales, esto es muy importante, porque el que pasen de un lado a otro fomenta el flujo genético, es decir, la mezcla de los genes, y eso hace que las poblaciones muy pequeñas que no tienen muchos individuos se vuelvan más vulnerables a la extinción", aseveró en entrevista telefónica.



Detalló que las especies más afectadas van a ser las que se encuentran en la región del Río Bravo en Coahuila y en Chihuahua, donde todavía no hay muro, en las reservas del Cañón de Santa Elena y Maderas del Carmen; así como la zona de San Pedro Mártir en Baja California y la frontera de Sonora con Estados Unidos.



De acuerdo con los expertos, el ejemplar más afectado en México será el borrego Cimarrón, ya que los pocos que hay en el País provienen de Estados Unidos.



Mientras tanto, aseguraron que en el país vecino desaparecerá el jaguar, pues actualmente cuenta con tres o cuatro individuos.



"El muro sería particularmente perjudicial para los jaguares altamente amenazados, la población de jaguares estadounidenses nunca se restablecerá si la migración de la pequeña población en el norte de México está bloqueada", explicó Kierán Suckling, director internacional del Centro para la Diversidad Biológica (CDB).



"Ya sabemos que los muros no impiden que la gente cruce la frontera, pero el plan de Trump acabaría con cualquier posibilidad de recuperación de los jaguares, ocelotes y lobos en peligro de extinción en la región fronteriza".



Alejandro Olivera, representante para el CDB en México, dijo que el País y Estados Unidos comparten ecosistemas, sobre todo en Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México, donde se encuentra la zona de las Islas del Cielo.



"Es una serie de montañas que se alzan entre diversos valles, que corren desde la Sierra Madre hasta el Gran Cañón del Colorado y que tienen una gran riqueza biológica que el muro afectaría", comentó.