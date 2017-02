Pegaría impuesto a patrón de comercio

Los economistas de Deutsche Bank AG , Robin Winkler y George Saravelos, calcularon la cantidad de actividad comercial con Estados Unidos que otros países podrían perder si se aplica un impuesto de 20 por ciento en la frontera.



México es el principal perdedor evidentemente, pero Canadá y las economías fabriles de Asia como Vietnam, Malasia y Tailandia también estarían entre las posibles afectadas.



"Las magnitudes del daño serian enormes, en nuestra opinión”, señalan Winkler y Saravelos en un informe publicado hoy. "Aún consideramos que el ajuste fiscal en frontera es uno de los riesgos alcistas clave para el dólar durante el próximo año".



Un impuesto fronterizo en esencia aplica un gravamen sobre los bienes importados con el objetivo de reducir el déficit comercial y hacer las exportaciones de los productores locales más competitivas.



El alcance del impacto que sufriría el comercio de un país con Estados Unidos está determinado en parte por la elasticidad de la demanda de sus productos en Estados Unidos. Si la elasticidad es mayor, esos países sufrirán más.



En otras palabras, si la maquinaria eléctrica fabricada en Taiwán que se vende en Estados Unidos de pronto se encarece, por ejemplo, 10 por ciento —luego de que los proveedores absorben ellos mismos parte del impuesto— y los potenciales compradores pueden encontrar fácilmente un reemplazo nacional, entonces el precio se vuelve el factor determinante. Mala suerte para los taiwaneses en este ejemplo.



El programa indudablemente ayudaría a Estados Unidos a reducir su déficit comercial y a su manera probablemente tenga éxito, explican los analistas. Es "Estados Unidos primero" en acción.



Sin embargo podría no ser bueno para los socios comerciales. Por ejemplo, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, debería estar atenta, dado que sin un acuerdo especial, el Reino Unido podría sufrir un grave revés, según Winkler y Saravelos.



Dado que la demanda por las exportaciones de Reino Unido hacia Estados Unidos es altamente elástica, un impuesto fronterizo podría tornar un superávit de cerca de mil millones de dólares en un déficit cercano a 19 mil millones, casi un quinto del comercio bruto entre ambas naciones.



¿Qué hace todo esto al dólar? Lo empuja al alza a través de un aumento de la demanda de productos estadounidenses y una reducción de la demanda en el país de bienes provenientes de otras partes del mundo, aunque no de inmediato y de una manera impredecible, indica el informe.



Incluso si un alza en la moneda estadounidense contrarrestara parte de las ventajas competitivas que los exportadores estadounidenses obtendrían con el impuesto, la medida igualmente "socavaría gravemente las relaciones comerciales bilaterales", indicaron Winkler y Saravelos.