Pegan 16 balazos a taxi; salen ¡ilesos!

Delincuentes que los perseguían en una camioneta utilizaron sus armas contra la pareja.



El taxi, un Nissan Tsuru, terminó con 11 orificios de bala en la carrocería, además de una ventanilla quebrada.



También uno de los proyectiles ponchó la llanta trasera izquierda.



El chofer fue identificado como Héctor Rodríguez, de 34 años, mientras que las autoridades no proporcionaron la identidad de la mujer.



La agresión fue reportada a las 14:20 horas en la Avenida Perimetral Sur, a unos metros del cruce con San Pedro El Alto, en la Colonia San Gilberto.



El área fue sitiada por policías municipales, agentes ministeriales y de Fuerza Civil, además de peritos de la Procuraduría estatal.



Los elementos acordonaron un tramo de una cuadra para realizar la investigación.



De acuerdo con una fuente policiaca, las autoridades recolectaron 16 casquillos calibre .40.



El informante indicó que los investigadores establecieron que el taxi se desplazaba por la Avenida Perimetral Sur cuando los delincuentes se les emparejaron por el lado izquierdo con una camioneta Dodge Nitro color verde.



Los pistoleros sacaron las armas y dispararon en repetidas ocasiones, por lo que el taxista aceleró para evadirlos.



Aparentemente por la ponchadura de una llanta a causa de los balazos, el chofer ya no pudo continuar y se bajó del vehículo junto con la mujer.



Ambos corrieron hacia una casa cercana y se escondieron, mientras que los agresores ya no los siguieron y huyeron por la avenida.



El taxi, con las placas 7273 MLG, tiene una imagen de la muerte en la ventanilla del conductor.



Agentes ministeriales localizaron al chofer y a la mujer en el domicilio, y los retuvieron para que rindieran su declaración.



Hasta anoche, el móvil del ataque no había sido revelado por las autoridades.