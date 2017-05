Patrulla Fronteriza batalla por agentes

Debido a ello, cada vez es más frecuente la presencia de agentes de la patrulla de fronteras y del servicio de aduanas en eventos como festivales de música, parte de una agresiva campaña de reclutamiento.

También frecuentan rodeos, competencias deportivas universitarias, ferias de trabajo y festivales de música country como el que tuvo lugar el mes pasado en Florencia, al sudeste de Phoenix.



"Reclutamos donde sea que hay una oportunidad, incluso en eventos comunitarios en plazas de barrio", afirmó el vocero de la Patrulla de Fronteras Vicente Paco, quien entregaba folletos a los asistentes a una feria.



La Patrulla de Fronteras ha tenido dificultades para reclutar agentes.



Los potenciales agentes deben mudarse a sitios remotos como la pequeña localidad de Ajo, cerca de la frontera con México, o Harlingen, en el sur de Texas.



Deben superar además un riguroso proceso de investigación de antecedentes, que incluye un detector de mentiras y preguntas sobre si han consumido drogas o cometido algún delito.



Al Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras también le cuesta llenar plazas en su Oficina de Operaciones de Campo, que supervisa los puertos de ingreso por tierra y aire.



En enero se reportó que aproximadamente dos tercios de los postulantes no pasó el examen poligráfico, un porcentaje que es más del doble del que se registró en otras ocho agencias policiales.



Posteriormente el Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras dijo que ese índice subió al 75 por ciento.



La agencia tiene dificultades para añadir nuevo personal tras anunciar una expansión en el 2014.



Para el 1 de abril había llenado sólo el 72 por ciento de las 170 plazas que agregó en Arizona, la mayoría de ellas en Nogales, el puerto de ingreso más activo del estado.



La Patrulla de Fronteras tiene poco menos de 20 mil agentes en todo el país, una cantidad muy superior a la que tenía en la década de 1990, pero menos que los que había hace un par de años.



No ha podido llenar las plazas que quedan vacantes cuando alguien se jubila o se va por alguna otra razón. La tasa de contrataciones es de menos del 1 por ciento.



El plan de Trump contempla la adición de 5 mil plazas nuevas a la Patrulla de Fronteras . El sueldo mínimo para esas posiciones es de 40 mil dólares al año y todavía no está claro de dónde saldrá el dinero para cubrir esos costos.



En abril, el entonces jefe de la Patrulla Ron Vitiello declaró que se estaban contemplando formas de hacer menos riguroso el proceso de contrataciones, omitiendo en algunos casos los exámenes poligráficos.



La agencia enfrenta además la competencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que está agregando 10 mil plazas nuevas.



"Tenemos que actuar más rápido que ellos", afirmó en esa ocasión Vitiello, quien fue luego promovido.



No todo el mundo está de acuerdo en que la agencia debe expandirse tan rápidamente.



El American Immigration Council, que no está afiliado a partido alguno, difundió en abril un informe en el que se cuestiona esa expansión y se recuerdan los problemas que enfrentó la agencia al pasar de los 4 mil agentes en 1994 a los 20 mil en el 2016.



"La última vez que la Patrulla de Fronteras recibió una gran cantidad de dinero para contratar a miles de agentes hubo muchos casos de corrupción e irregularidades. No se investigan debidamente los antecedentes de las nuevas contrataciones, los agentes nuevos no están debidamente supervisados y hay agentes que abusan de su autoridad y actúan con impunidad", señaló el autor del informe Josiah Heyman.



Para atraer reclutas, la Patrulla de Fronteras acude a eventos como el Country Thunder , que atrae 30 mil personas diariamente. Los agentes informan de los beneficios que ofrece esa agencia a individuos con botas y sombrero de vaquero.



La mayoría de los que se acercaron eran personas de mediana edad que agradecían a los agentes el trabajo que hacían, les daban la mano y se sacaban una foto con ellos. Otros pedían detalles del trabajo.



Colten Demers, de 22 años, dice que quiere ser policía desde que tiene uso de razón. Hijo de un ex policía, trabaja en el servicio de seguridad de una firma de Scottsdale y dice que se postuló para varios puestos en organismos policiales.



Prefiere trabajar en la ciudad, pero cree que se va a postular a la Patrulla de Fronteras .



"Se necesita gente en la frontera", afirmó.