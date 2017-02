Pasa de víctima a ser responsable. Alteran el parte de percance vial

Un caso de presunto favoritismo por parte de agentes del Departamento de Peritajes de Tránsito , hacia uno de los conductores participantes en un accidente , así como de intimidación contra el otro, fue denunciado ayer ante esta casa editorial.



Víctor Manuel “N”, de 23 años, manifestó que los hechos se registraron a las 7:00 horas de ayer, en la calle Río San Juan del Parque Industrial del Norte, cuando él trató de ingresar a las instalaciones de la fábrica en que trabaja, a bordo de su camioneta Nissan X-trail, modelo 2004.

Detalló que en los precisos momentos en que el daba vuelta a la izquierda para ingresar a la maquiladora Ametek, se le atravesó un automóvil Volkswagen Golf, suscitándose el impacto.

Detalló que el conductor del auto compacto lo rebasó por la izquierda, invadiendo carriles de circulación contraria, provocando el choque.

El denunciante destacó que el Volkswagen Golf se desplazaba a exceso de velocidad en las instalaciones del parque industrial, lo cual no está permitido por los reglamentos viales.

No obstante que Víctor Manuel “N” asegura haber aportado todos esos datos al agente de Tránsito , dijo que el oficial se inclinó en favorecer con el peritaje al conductor del Volkswagen, y que sin tomar en cuenta su testimonio le adjudicó la culpa del accidente .

Agregó que para que no siguiera argumentando que no era responsable del choque, el perito de Tránsito trató de intimidarlo con comentarios de que su situación legal se complicaría por contar con aseguro y conducir un vehículo americano, ya que se le aplicarían multas elevadas, y que más le convenía llegar a un acuerdo de reparación de daños con el otro conductor.

Comentó que aprovechando el apoyo de las autoridades viales, el otro conductor y su agente de seguros le exigían el pago de 19 mil pesos en dos entregas; uno de 14 mil pesos en ese momento, y el otro de cinco mil pesos dentro de un mes.

“Desde el principio me di cuenta que el agente de Tránsito se puso de acuerdo con el otro conductor y la aseguradora, ya que prácticamente me estaba presionando a que pagara la cantidad que ellos me pedían, porque si no se me iba a complicar la situación”, repuso Víctor Manuel “N”.

Como el denunciante no accedió a pagar esa cantidad, las autoridades viales se llevaron su camioneta al corralón, señalándolo a él como probable responsable del accidente en el peritaje que remitieron ante las Unidades Generales de Investigación (UGI) de la Procuraduría de Justicia del Estado.

El abogado particular de Víctor Manuel “N” consideró que con esa actuación, “las autoridades viales dejan de manifiesto que nada ha cambiado y que siguen realizando prácticas irregulares, beneficiando a unos y afectando a otros con peritajes tergiversados”.

Ante eso, anunció que dirimirán el asunto por la vía judicial y que presentarán un peritaje vial alterno, para desvirtuar el presentado por los peritos de Tránsito .

ACUDE. Ante esta casa editorial se presentó un conductor para denunciar presuntas irregularidades cometidas por agentes de Tránsito en el peritaje de un accidente de tráfico.

AFECTACION. La camioneta del denunciante presenta daños en la parte frontal izquierda.