Partidos deben cumplir con impuestos: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que los partidos políticos deberán ponerse al corriente en el pago de los impuestos que arrastran de 2015 y años anteriores, pues a partir de 2016, por primera vez, van a ser multados por esa irregularidad.

El pasado 16 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) evidenció que los partidos políticos adeudaban al fisco 626 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2015 y anteriores, y acordó que tendrán de plazo hasta el 31 de este mes para cubrir sus adeudos fiscales o suscribir convenios para regularizarse.

El próximo año la ausencia de pago de sus contribuciones fiscales será considerado como ingresos no reportados, sujetos a sanción.

Al analizar las impugnaciones de Morena y del PT, los magistrados confirmaron el criterio del INE y consideraron válido que éste tome en cuenta esos adeudos fiscales como una falta en materia de fiscalización, pues al no pagar a la Secretaría de Hacienda, los partidos disponen de mayores recursos y por tanto al destinarlos a otros rubros éstas sumas constituyen ingresos no declarados en su contabilidad.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que, contrario a los argumentos de Morena y PT, partidos que impugnaron la decisión del INE, éste no debe limitarse a dar vista a la SHCP y sí puede sancionar si detecta que no han cubierto sus impuestos , lo cual no constituye una doble sanción por la misma conducta.

“La autoridad electoral se encuentra habilitada por disposición legal para emitir disposiciones de carácter reglamentario en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos; de la misma manera tiene la obligación de informar a las autoridades hacendarias de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos”, resolvieron los juzgadores.

Eso no significa que el Instituto declare la existencia de un crédito fiscal, pues ésta es una atribución exclusiva de la autoridad hacendaria.

En otra sentencia, el TEPJF dio la razón a Morena, que impugnó criterios de la Comisión de Fiscalización del INE que permitieron rebajar cerca de 100 millones de pesos a multas impuestas a partidos nacionales, nacionales y estatales.