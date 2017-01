Pareja se droga; golpea a sus hijos

Monterrey, México (30 enero 2017).- Un hombre y su esposa fueron detenidos por policías municipales de Guadalupe acusados de droga rse con mariguana, agredirse entre ellos y además golpear a sus dos hijos menores de edad.



Como Roberto P., de 33 años, y su esposa, Elizabeth C., de 25, fueron identificados por una fuente cercana a la investigación.



Por las lesiones leves que se causaron mutuamente y las que ocasionaron a sus hijos de 8 y 3 años de edad, la pareja quedó a disposición del Agente del Ministerio Público.



Por las agresiones entre la pareja a golpes y jalones, las lesiones fueron atendidas por un médico, siendo consideradas de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar.



Los acusados fueron turnados a una Fiscalía Especializada donde se les abrió una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar entre ellos y hacia sus hijos .



Los niños no requirieron de atención médica por ser mínimas las lesiones y quedaron bajo la custodia de su abuela, que fue la encargada de denunciar a su hija y su yerno.



Alrededor de las 8:00 horas de ayer fueron detenidos Roberto P. y Elizabeth C. en el domicilio ubicado en la calle Juan Manuel Elizondo, de la Colonia Benito Juárez, en Guadalupe.



La vivienda donde habita la pareja es propiedad de la abuela de los niños agredidos y ella se encargó de pedir auxilio a los policías para realizar las detenciones de su hija y su esposo porque cuando se droga n su conducta se vuelve agresiva.



Según el informe de los policías municipales, al llegar al domicilio del conflicto familiar, la abuela de los pequeños les dio acceso.



Dentro de la casa localizaron a la pareja drogándose con mariguana, aseguró la fuente.



Roberto P. intentó negarse a ser detenido por los uniformados, a quienes amenazó afirmando ser integrante de un grupo de la delincuencia organizada, con la intención de que fuera liberado.



Una fuente dijo que el Fiscal que investiga los hechos citará a la abuela para que lleve a sus nietos para ser sometidos a exámenes médicos y peritajes con los que se determinará si han tenido daño psicológico por las agresiones de sus padres, que serían pruebas con las que se demuestre el delito de violencia familiar.