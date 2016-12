Papa pone a niños tarea de Navidad

Ciudad del Vaticano

En su audiencia navideña con los niños de la Acción Católica Italiana , el Papa Francisco les puso de “tarea” hablar a menudo con los abuelos y escucharlos, porque ellos –dijo- son “la sabiduría de la vida”.

“Hablen a menudo con vuestros abuelos, también ellos tienen esta alegría contagiosa. Pídanle a ellos tantas cosas, escúchenlos, ellos tienen la memoria de la historia, la experiencia de la vida, y para ustedes este será un gran regalo que los ayudarán en su camino”, señaló.

Con el grupo de infantes, que recibió en uno de los salones del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice reflexionó sobre la inminente Navidad y aseguró que el nacimiento de Jesús es una “gran alegría” porque así Dios se hizo cercano a los seres humanos.

Recomendó a los pequeños que cuando estén tristes, cuando parezca que todo les sale mal, cuando un amigo o una amiga los desilusione o sientan la desilusión por ellos mismo, animarse a pensar: “Dios me ama”, “Dios no me abandona”.

“Sí, niños, nuestro padre es siempre fiel y no deja un instante de querernos mucho, de seguir nuestros pasos y de perseguirnos cuando nos alejamos un poco. Por eso en el corazón del cristiano existe siempre la alegría. ¡Siempre!”, indicó.