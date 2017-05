Panistas debaten entre gritos e insultos rumbo al 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- La sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) del pasado sábado se deliberó en torno al método para elegir al candidato a la presidencia de este partido, sin embargo, hubo gritos e insultos entre distintos integrantes.

En esta sesión, que se alargó más allá de las 8 de la noche, Felipe Calderón exigió al líder nacional del PAN , Ricardo Anaya, equidad de cara al proceso interno del partido.

Otros le advirtieron a Margarita Zavala que sí va a buscar la candidatura, que no sea Felipe Calderón su promotor, debido a que no la está favoreciendo.

En un audio en poder de EL UNIVERSAL, se escucha un acalorado altercado en el Consejo Nacional, en el que Juan José Rodríguez Prats reclamó a Felipe Calderón desde la tribuna que les haya querido imponer a Roberto Gil como dirigente nacional y a Ernesto Cordero como candidato a la presidencia en el 2012, y le dijo que hizo declinar a los otros candidatos.

Rodríguez Prats también acusó que Felipe Calderón palomeó candidatos y decisiones, y también que lo bloqueó para llegar a una diputación federal.

Incluso también le recriminó porque está amenazando al partido de que sí no apoyan a su esposa, ella se irá de candidata independiente.

En este debate , también Margarita Zavala interrumpió a Prats en varias ocasiones, al grado de que hubo varias mociones de orden de parte de Ricardo Anaya o del secretario general del PAN , Damián Zepeda.

En respuesta, Calderón Hinojosa, quien se escuchaba molesto por las aseveraciones en su contra, le dijo que le iba a contestar, pero no le iba a pegar porque no está como él, lleno de odio y rencor, que lo enferma y lo hace ser tan insolente, majadero e irresponsable.

Calderón recordó, según su versión, que fue él mismo quien lo invitó al militar en el PAN después de que en el PRI le negaron la posibilidad de ser candidato en su natal Tabasco, sin embargo, Rodríguez Prats lo interrumpió y le dijo: “No es cierto, no es cierto, estabas tomado”.

“Yo creo que hay mucha gente que me ha insultado con esa calumnia, y no lo voy a aceptar de nadie, ni de los de afuera ni de los de adentro. Quizá quien no se acuerde que lo invité al PAN eres tú, quizá por razones de ese tipo. Yo invité al PAN a este hombre cuando éramos diputados y le habían cancelado su aspiración a ser candidato en el estado de Tabasco, y le dije: ‘vente al PAN ’, y poco tiempo después vino. No me arrepiento de eso porque creo que es un hombre inteligente”, dijo Calderón.

Agregó que Rodríguez Prats no tiene ninguna autoridad moral para criticar que sus colaboradores Germán Martínez y César Nava hayan sido presidentes del partido, debido a que ellos sí tienen una trayectoria importante al interior del partido, y enfatizó que jamás lo bloqueó para ser diputado federal.

En este contexto, Calderón Hinojosa dijo que sí ha pensado renunciar al PAN , por insultos como los de Rodríguez Prats, y por las prácticas antidemocráticas.

“Yo sí he pensado, honestamente, en la opción de salirme del PAN , y sabemos por qué estoy aquí, porque tengo una última esperanza, y vengo al Consejo suponiendo que hay gente responsable, con sentido ético, con amor a la Patria, y no a los rebaños que me ha tocado ver que se forman, sí, muchos al amparo de nuestros gobiernos, y que se siguen formando al amparo que se hacen del control del padrón, precisamente para evitar que vengan ciudadanos que refresquen al PAN y que todo se quede controlado. Yo quiero contestarte y no golpearte, porque no quiero ser tan miserable como tú lo has sido", dijo.