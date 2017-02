Pagaría México más sin el TLC

Si México y Estados Unidos ya no tienen relaciones comerciales bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México tendría una barrera más alta para productos estadounidenses que ese país.

Es decir, se encarecerían de inmediato los productos importados de EU.

El comercio continuaría bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), explicó Ricardo Ramírez Hernández, especialista en derecho comercial internacional.

“El TLC AN entró en vigor en 1994 y la OMC en 1995, así que los textos son muy similares por lo cual las previsiones se parecen, sólo hay tres capítulos que no están en OMC y sí en TLC AN, que son compras de gobierno, en materia de inversión y de competencia”, precisó en entrevista.

En ese sentido, este experto explicó que además de estas disciplinas jurídicas, quedaría aplicar la regla de Nación Más Favorecida (NMF), que es el arancel que aplica a los países con los que no se tiene algún acuerdo de libre comercio.

Según el documento “Perfiles arancelarios en el Mundo 2016”, elaborado por la OMC, el arancel NMF de México aplicado promedio es de 7.1 por ciento. Eso se encarecerían de inmediato las importaciones procedentes de EU.

Éste varía según el tipo de producto. Por ejemplo, para lácteos es de 23.8 por ciento, para frutas y legumbres de 16 por ciento, para ropa es de 20 por ciento, para máquinas no eléctricas de 2.8 por ciento y para máquinas eléctricas de 3.5 por ciento.

Para el caso estadounidense es diferente, debido a que ellos unilateralmente tienen una barrera más baja.

Estados Unidos tiene notificado un arancel de NMF de 3.5 por ciento.

Las variaciones se presentan también según la categoría. Para productos lácteos es de 17.5 por ciento, frutas y legumbres 4.7 por ciento, prendas de vestir 11.6 por ciento, máquinas no eléctricas de 1.2 y máquinas eléctricas de 1.7 por ciento.

Otras reglas que tendrían que mantenerse son las de no discriminación a productos (principio de trato nacional), reducción de obstáculos comerciales y progresividad de reglas en materia de seguridad y salubridad.