Pagan pensión a mujer de 116 años en Jalisco

Cd. de México.- Tras darse a conocer que un banco le negó una tarjeta de débito para cobrar 2 mil 400 pesos de ayuda, el Secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, le llevó un cheque a María Félix Nava, de 116 años de edad.



REFORMA publicó hoy que la mujer no pudo cobrar ese apoyo que brinda la dependencia, ya que una institución bancaria no quiso darle la tarjeta porque el límite de edad para entregarla es de 110 años.



Ante esto, Castro Reynoso acudió al domicilio de la anciana para darle la pensión del programa de Adulto Mayor.



"Déjeme le firmo su cheque para que ya lo pueda tener a la mano", le dijo.



"Aquí está su cheque, ahorita alguien de la oficina las va a llevar para que puedan cobrar el cheque, esto nos permite a nosotros atender una situación que es atípica, la verdad es que ha habido una serie de confusiones por el tiempo, es un asunto totalmente absurdo".



El funcionario estatal se disculpó con la mujer nacida en julio de 1900 y afirmó que pondrá más atención para que no vuelva a pasar con ningún beneficiario de programas.



"Este tipo de cosas no tienen que pasar, este tipo de prácticas no son comunes", expresó.