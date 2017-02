Padres de los 43 se reúnen con PGR

Cd. de México.- Tras formar un cerco en la puerta principal de la Procuraduría General de la República, padres de los 43normalistas de Ayotzinapa entraron a la dependencia para dialogar con autoridades.



Este jueves, los inconformes verán al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador, Raúl Cervantes.



Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, exigió que la PGR abra los expedientes y capture a los responsables de la desaparición de los estudiantes, secuestrados en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.



En la manifestación en Paseo de la Reforma 211, los padres demandaron que la institución retome todas las líneas de investigación y que la Policía Federal y el Ejército abran la información sobre el paradero de los normalistas .



"Que haya disposición y voluntad de este Gobierno para investigar. No nos vamos a ir a casa, la prioridad son nuestros hijos, este Gobierno no ha querido que se esclarezca la verdad, ha ocultado la verdad", gritó la madre de José Eduardo Bartolo.



"Cómo es posible que a más de dos años no sepamos nada de nuestros hijos. ¿Dónde están los celulares de nuestros hijos? Hay muchos cabos sueltos que la PGR no quiere investigar. No nos vamos a cansar hasta que haya respuestas".



Después de la reunión con los funcionarios federales, los padres de los normalistas darán un mensaje a medios.