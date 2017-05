Otra vez hay contingencia ambiental en la Ciudad de México

La Ciudad de México ha registrado este lunes la segunda contingencia ambiental en lo que va de 2017, ha informado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME). Las autoridades han señalado que se ha activado la primera fase de contingencia por altas concentraciones de ozono y han restringido para el martes la circulación de vehículos con holograma de verificación dos. Los coches con terminación de matrícula 7 y 8, así como holograma de verificación uno, tampoco podrán transitar por el Programa Hoy No Circula. La estación de medición en el Ajusco, al sur de la ciudad, ha detectado un valor para el ozono de 151 puntos en el Índice de Calidad del Aire, la peor y más dañina para los habitantes. El ozono causa irritación de ojos nariz y garganta, provoca problemas cardiovasculares y afecta en particular a personas con asma o con problemas respiratorios y pulmonares. La CAME ha explicado que la contingencia se debe al intenso tráfico de automóviles, las altas temperaturas, la radiación solar y que los vientos no soplan con suficiente fuerza para dispersar los contaminantes en los cielos de la capital. Es común que antes del verano, antes del comienzo de la temporada de lluvias, se registren altas concentraciones de sustancias dañinas por la prevalencia de estos factores. Las autoridades prevén que estas condiciones continúen el martes. La CAME recomienda que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares eviten salir de espacios cerrados durante la tarde, entre las 13.00 y las 19.00 horas. Los capitalinos, en especial los alumnos de centros escolares, también deben limitar actividades deportivas y recreativas al aire libre.