¡OSOTE Y LIDERATO!

Ciudad de México

Un grave error de Alfredo Saldívar, quien le entregó el balón a Carlos Esquivel para que anotara a placer, le dio el triunfo al Toluca sobre los Pumas para que recuperara el liderato del torneo en CU.

El portero auriazul salió de su área con el balón en los pies y mandó mal un pase que aprovechó Esquivel, quien sin guardián en la portería rival disparó colocado para poner el único gol en territorio capitalino, al minuto 28.

Dicen que las estadísticas están para romperse, pero ayer Pumas no pudo hacerle frente a su historia y terminó perdiendo 1-0 ante el Toluca , que gracias a esta victoria se mantuvo en la cima de la clasificación.

Fue la tercera ocasión en que los Diablos llegaron como líderes y le sacaron el triunfo a los auriazules. Esta fue la segunda derrota consecutiva de los Pumas en casa, donde están perdiendo puntos valiosos, que van a extrañar al final del torneo.

Fiel al adagio futbolístico, el técnico Francisco Palencia mantuvo la alineación que lo llevó a ganar la semana pasada, frente a Jaguares.

Decidió no arriesgar al goleador, Nicolás Castillo, y el peso de la ofensiva recayó en Matías Britos y Brayan Rabello.

Y su apuesta parecía la acertada, porque tuvieron a los Diablos en un puño, con los desdobles por la banda izquierda comandados por Jesus Gallardo y Rabello.

Pero una vez más se repitió la película que han vivido a lo largo del torneo: generaron las mejores opciones y el Toluca metió la única que tuvo.

Pumas perdió la cuenta de los tiros de esquina que cobró este mediodía en el Estadio Olímpico y no pudo aprovechar ninguno, pues sus delanteros no tienen la estatura para tener un buen juego aéreo y el capitán Darío Verón ya no es el hombre de antaño que tenía la habilidad de colarse entre los zagueros para lucirse con los remates con la cabeza.

Tampoco el ingreso de Javier Cortés les dio el revulsivo que esperaban, porque el volante no tuvo la profundidad ni el talento en sus botines para marcar diferencia en este encuentro.

Del lado de Toluca , Alfredo Talavera salió con traje de héroe porque atajó todo lo que le llegó y sacó remates de manera milagrosa.

A 5 minutos del final, Palencia debutó a Alejandro Zamudio, para seguir dándole juego a la cantera, que sigue aportando jugadores, pero sin poder encontrar la regularidad deseada.