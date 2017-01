Organización yihadista exigen a Berlín 10 mdd por ciudadano

"Estamos dando un ultimátum para que se cumplan nuestras demandas. No pagar el rescate supondrá la decapitación de este ciudadano alemán", afirma uno de los tres secuestradores vestidos de negro y con la cara cubierta en la grabación difundida anoche en redes sociales.



El grupo islamista exige 9.5 millones de euros, unos 10 millones de dólares, por la liberación de Juergen Kantner, de 70 años, secuestrado en noviembre en aguas del estado malasio de Sabah, que colinda con el sur de Filipinas.



El secuestrado aparece cabizbajo y maniatado en primer plano en el vídeo tomado en una zona selvática, probablemente del sur de la nación de Duterte, donde opera Abu Sayyaf , una de las organizaciones terroristas más activas en el país que ha jurado lealtad al autodenominado Estado Islámico (EI).



El portavoz de los secuestradores también tachó al Gobierno alemán de "arrogante" por "no prestar atención" a sus demandas hasta el momento, y aseguraron que todos los "infieles" son el objetivo de sus ataques.



Abu Sayyaf decapitó el año pasado a dos canadienses, John Ridsdel y Robert Hall , tras no recibir la extorsión monetaria que había solicitado en el plazo impuesto.



En el secuestro de Juergen Kantner los yihadistas mataron a tiros a su esposa, cuyo cuerpo fue hallado por las autoridades el pasado 7 de noviembre en el yate en el que ambos viajaban y que presumiblemente fue abordado por militantes de Abu Sayyaf .



El grupo yihadista intensificó su actividad en el último año al secuestrar a decenas de personas en las aguas del suroeste de Filipinas y el noreste de Malasia, muchos de ellos tripulantes de embarcaciones que navegaban por la zona.



Los terroristas mantienen actualmente en su poder a otros 22 rehenes, de los que cinco son filipinos, siete malasios, seis vietnamitas, dos indonesios, un coreano, y un holandés, según autoridades del país.