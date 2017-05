Ordenan libertad bajo fianza a Mireles

Cd. de México.- Tras dos años, 10 meses y 14 días en prisión, un juez federal concedió esta tarde al ex vocero de las disueltas autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 30 mil pesos.



Rubén Olvera Arreola, Juez Quinto de Distrito en Michoacán, con sede en Uruapan, determinó que es procedente la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de la libertad, con base en las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.



Una vez que pague la garantía monetaria y abandone en las próximas horas el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, Mireles deberá sujetarse a otra serie de condiciones que le impuso el juez Olvera.



Dichas medidas son presentarse periódicamente a firmar del libro de procesados del juzgado, no salir de Michoacán ni del País ni acercarse o comunicarse con determinadas personas, entre ellos los testigos de su proceso penal.



El líder de las Autodefensas de Tepalcatepec seguirá sujeto al juicio 137/2014 que se le instruye en dicho órgano jurisdiccional, únicamente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, en el cual aún faltan por desahogarse algunas pruebas.



Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo donde el Ejército y la Policía Federal reportaron haberle asegurado una pistola, un fusil de asalto, 4 envoltorios de mariguana y uno de cocaína.



Internado en el Penal Federal de Hermosillo, Mireles consiguió que la justicia federal cancelara el cargo de delitos contra la salud, por falta de elementos, sin embargo, le ratificaron el ilícito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en una modalidad grave.



Desde el año pasado, Mireles pidió la libertad conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la Miscelánea Penal aprobada por el Senado, que ya no considera la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para el delito de portación de armas que le imputan.



En julio de 2016, el juzgado de Uruapan le negó el beneficio con el argumento de que Mireles tenía un antecedente penal por narcotráfico, ya que el 15 de mayo de 1991 el Juzgado Segundo de Distrito de Michoacán lo condenó a 7 años con 3 meses de prisión por poseer 86 kilos de mariguana.



En noviembre, la Comisión Nacional de Seguridad autorizó su traslado de Hermosillo al Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, catalogado como de mediana seguridad.



Su defensa, encabezada por Ignacio Mendoza Jiménez, continuó litigando hasta conseguir que esta tarde se ordenara la continuación del juicio en libertad.