Ordenan a IMSS pagar casi 21 millones de pesos por contagio de VIH

Luego de ocho años de litigios, la segunda sala resolvió que el IMSS tiene que pagar 11.6 millones de pesos por daño moral y 9.3 millones de pesos por daño personal, al resolver una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por Javier Montiel, padre del afectado.

El caso resultó hace ocho años en la recomendación 42/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el IMSS aceptó, pero con una indemnización de sólo 1.3 millones de pesos, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa incrementó a 3.7 millones cuando revisó el asunto en primera instancia en 2014.



Además de subir a 20.9 millones de pesos la indemnización, la Corte ordenó al TFJA que dicte nueva sentencia condenando al IMSS a brindar atención médica gratuita y de por vida al menor--que ya es mayor de edad--, así como atención psicológica a su familia.



"La justa reparación en este caso debe remediar monetariamente el contagio de VIH-SIDA en la vida adulta del menor quejoso, ya que limitó las opciones en su proyecto de vida, incluyendo el desarrollo de una vida sexual plena y una familia, además de que le generó un daño material al acotarle las opciones laborales y limitarle con ello su ingreso potencial", afirmó la sala al calcular el monto del daño personal.



La sentencia incluye un estudio detallado sobre las cargas, estigmas y restricciones que el VIH impone a quienes lo padecen, la reducción en la expectativa de vida y los problemas para conseguir empleo, entre muchos otros.



El entonces menor fue contagiado en abril de 2008, cuando fue internado de manera urgente por requerir un trasplante y trasfusiones inmediatas.



La sangre había sido donada un día antes por una mujer, que al contestar el cuestionario respectivo advirtió que recientemente le habían sacado dientes y se había hecho perforaciones para aretes, por lo que debió ser excluida de acuerdo con la NOM en la materia.



El Banco Central de Sangre de La Raza no la excluyó y no detectó el virus sino hasta realizar una segunda prueba, el 21 de abril, cuando ya se habían hecho varias transfusiones a éste y otro menor, también incluido en la recomendación de la CNDH, con la sangre infectada.



"El cuestionario no le fue entregado a la donante conforme al protocolo, o bien, existe una inconsistencia en las fechas plasmadas en el expediente, o el cuestionario se llenó con motivo de una posterior donación", explicó la Corte.



Apenas la semana pasada, la primera sala de la Corte condenó al Gobierno de la Ciudad de México a pagar 20 millones de pesos a la madre de una niña de tres años que murió por una varicela mal atendida en un albergue.