Oran por la esperanza para Reynosa

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde se impartieron conferencias por magistrados internacionales que predicaron textos de la Biblia, con el fin de dar a conocer el mensaje que da Jesucristo, además de presentar seminarios y conciertos de música cristiana.

El pastor Alejandro Bullón, reconocido conferencista internacional, y quien es uno de los principales impulsores de la paz, manifestó que todos en este mundo son pecadores, algunos buscan su camino en el dinero, en la fama, el poder y la violencia, todos están buscando algo concreto para su vida, pero Cristo es esa solución, porque cuando entra, cura las heridas interiores y a partir de ahí se cambia el estilo de vida.

Ante la situación de inseguridad que se presenta en la ciudad, envió el mensaje a los ciudadanos, de no tener miedo y tener confianza en Dios, porque Él tiene el control de las situaciones y de la vida.

“Tienen que ser prudentes porque en la Biblia dice: “Cuídate, porque yo te cuidaré”, por eso no tienen que andar en la madrugada en la calle si no tienen nada qué hacer, porque corren altas probabilidades de que les pase un accidente”.

“La vida no puede parar si hay un poco de violencia, México no es el único país violento, Reynosa no es la única ciudad violenta, hay lugares mucho más violentos y caóticos en el mundo y la gente continua viviendo”, agregó.

Señaló sentirse muy contento por estar ante más de cinco mil miembros de la comunidad adventista del Séptimo Día predicando la palabra de Jesucristo, porque es un pueblo con hambre de la palabra de Dios y con sed de justicia.

Al evento asistió el Secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien reconoció que con la mano de Dios se va a salir adelante, por lo que trabajando conjuntamente, sociedad y gobierno, se va a lograr la paz y tranquilidad de Reynosa y del Estado.

Además, dijo que se tiene que hacer un gran trabajo en la transmisión de valores, los cuales conocen muy bien los miembros adventistas porque los ponen en práctica en su iglesia y hogares.

Al final de la conferencia, los organizadores del evento realizaron una oración para el Secretario de Bienestar Social y para al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para que Dios los bendiga en la toma de sus decisiones para gobernar.

¿Quién es el Pastor Alejandro Bullón?

>Alejandro Bullón, es un siervo de Dios que un día lo llamó para predicar su palabra por diferentes partes del mundo; ha escrito 38 libros en los que destacan “La única esperanza”, “Escuchando la voz de Dios”, “Cuando todo está perdido” y “Vislumbres de la esperanza”, este último alcanzó los 60 millones de libros vendidos, mismo que está traducido a 40 idiomas.

Además, su mensaje puede ser recibido a través de programas de televisión y radio, así como un canal de Youtube, en donde expone temas bíblicos. Su gira en este país, continuará este domingo en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, para seguir predicando la palabra de Dios.