Operan gasolineras con escasas ventas

Matamoros, Tam.

Aún y cuando las ventas del combustible en esta franja fronteriza se han desplomado por arriba de los 75 por ciento, no ha sido factor alguno para que los empresarios cierren este tipo de establecimientos.

Ramiro González Ramírez empresario en el ramo, destacó que algunos de los compañeros si han dado de baja a cierto persona, es decisión de ellos, pero la mayoría estamos sosteniéndolo, considerando que la situación económica no es buena y no se puede afectar a más familias.

“En lo particular yo no he pensado cerrar, seguiré vendiendo el combustible al precio de lo tenemos, estamos en negociaciones, pero por lo pronto de no darse fallo a favor de nosotros, vamos a seguir operando de manera normal sin cerrar”, dijo.