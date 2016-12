Ofrecen recompensapor acusado de fraude

Brownsville, Tx.- La policía de Brownsville, ha dispuesto una recompensa para llegar a identificar a un sujeto que se mantiene como el principal sospechoso en el robo de plomo y bronce en un establecimiento dedicado al giro de armas y campo de tiro en esta ciudad.

La policía de Brownsville está buscando la identidad de este sujeto que estuvo involucrado en un robo de cubiertas de casquillos de bronce por un peso equivalente a 2 toneladas aproximadamente.

En incidente se registró la semana pasada en la cuadra 2100 al norte de la ciudad luego que se confirmara una transacción.

El sujeto no identificado, pagó la suma de 3 mil 300 dólares con un cheque que no tenía fondos suficientes y quedó de recoger más mercancía al día siguiente pero no regresó.

Se dio a conocer que el fue visto por última vez conduciendo una Pick-Up blanca con un remolque de color marrón, es por ello se mantiene el exhorto a cualquier persona que tenga alguna información sobre la identidad o el paradero de este sujeto debe llamar a Brownsville Crime Stoppers al (956) 546-TIPS (8477).

La información que se proporciona podría otorgar una recompensa en efectivo, afirmándose que todas las llamadas permanecen anónimas para evitar situaciones en contra de la integridad del denunciante.





RECOMPENSA. Proporcionar información anónima puede llevar al arresto del sospechoso.