Ofrece México red de 50 consulados en EU. Apoyan en crisis de deportación

Arizona, EU





El gobierno de México ofreció la red de 50 consulados en Estados Unidos para brindar asesoría legal y migratoria a los mexicanos indocumentados, los más vulnerables por las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

“Tenemos que estar muy alertas, porque hay una nueva realidad para la cual debemos estar lo más preparados posible”, dijo el subsecretario mexicano para América del Norte, Carlos Sada, a medio centenar de mexicanos indocumentados r eu nidos en Phoenix.

Los mexicanos, cuya situación migratoria es irregular, fueron escuchados por senadores, diputados y funcionarios de México, en el marco de un aumento en el número de detenciones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos.

Sada explicó que en 2011, el entonces presidente Barack Obama cambió las prioridades de deportación y sólo incluyó a quienes habían cometidos delitos con violencia, pero esa situación cambió con la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, el 20 de enero pasado.

Ahora “Trump dice: vamos a ampliar la mira y vamos a deportar más gente”, explicó.

Señaló que esta preocupación por el cambio de criterios fue expuesta por funcionarios mexicanos, entre ellos el canciller Luis Videgaray a altos cargos estadunidenses.

“Debemos estar muy alerta, porque hay una nueva realidad para la que debemos estar preparados”, dijo.

El objetivo del gobierno es brindar servicios consulares a los alrededor de seis millones de indocumentados que viven en Estados Unidos para que no estén tan vulnerables, aunque, advirtió: “no podemos protegerlos de una deportación, no podemos ir en contra de las leyes”.

Sada pidió a la comunidad mexicana acercase a los consulados para exponer sus casos a los abogados migratorios y penales y trabajar en acciones para parar las deportaciones por la vía legal.

Por su parte, el gobernador del estado mexicano de Morelos, Graco Ramírez, titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresó la total disposición de los mandatarios estatales para coordinar acciones a favor de los inmigrantes para que permanezcan en Estados Unidos.

“Nos estamos uniendo; ustedes se fueron con el dolor de dejar México y tienen toda razón del rencor que tienen (por no hallar oportunidades), pero tienen todo el derecho de estar aquí”, dijo Ramírez.

‘Migrantes no quieren regresar’

El pánico de ser deportados y separados de sus familias se ha apoderado de miles de mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos; las redadas de las últimas horas fueron analizadas en el Foro #AgendaMigrante, una Visión de los Connacionales, donde participaron decenas de organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados.

El evento r eu nió entre otras personalidades al subsecretario de Relaciones Exteriores en México, Carlos de Icaza, a los cónsules de Douglas, Nogales y Phoenix, así como familiares de personas deportadas y repatriados, quienes expusieron las condiciones en que fueron regresados al país.

Los ponentes dejaron claro que los migrantes sin papeles no quieren regresar a México. A pesar de su situación consideran al país como un infierno, lo ven sin oportunidades y corrupto y, adelantaron que buscarán asilo en Canadá o donde les abran las puertas. Comentaron que para quienes tienen regreso obligado —al ser deportados—, el sufrimiento sigue en México, puesto que sus hijos son víctimas de la discriminación porque no hablan bien el idioma español y los adultos no encuentran trabajo.

“No somos alguien, no tenemos estatus legal, se escucha tan bonito lo que dicen los políticos, pero no se comprometen, queremos hechos no palabras”, expresaron migrantes.

Pidieron que el gobierno de México informe a los deportados sobre a dónde pueden ir cuando son regresados sin dinero.