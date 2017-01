Obliga ‘efecto Trump’ a mantener bajo perfil. Manejan con cautela datos de inversión

Alrededor de 22 proyectos que dejarán más de mil 500 millones de pesos estarán aterrizando en Tamaulipas aunque esto “no hay que cacarearlo”, expuso Carlos Talancón, secretario de Desarrollo Económico en el estado.

Lo anterior, explicó, ya que mientras continúe la incertidumbre e inestabilidad de Donald Trump, es mejor ser prudentes.

“Están llegando pero me piden que no haga olas, que no se maneje la información a nivel internacional para no tener después una repercusión. Les pido tengamos cuidado cuando manejemos una información sobre expansiones, nuevas plantas que vienen, tener mucho cuidado para evitar algún tipo de impuesto que eso sí puede proponer como presidente Trump”.

Lo mejor, explicó, es manejar un bajo perfil, ser prudentes.

“Tenemos ahorita para Tamaulipas 22 proyectos, más de mil 500 millones que se están viendo para establecerse en Tamaulipas. Estimo que el 80 por ciento de esto, voy a tener que decir que están congelados que por la incertidumbre e inestabilidad de Trump no se pudieron, pero van a ir viendo el crecimiento y hay que tener la prudencia y no colgarnos medallas aunque sintamos ese crecimiento”.

De los 22 inversionistas, explicó, al menos 15 le han pedido manejar la información porque es su trabajo, pero con prudencia.

“Van a ver declaraciones mías, que no se sorprendan, que la incertidumbre ha hecho que inversiones se frenen. No es así, están llegando inversiones y proyectos muy importantes desde Tampico, Altamira, Madero, Nuevo Laredo, Reynosa , Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria”.

PIEZAS PARA ARMAS

Tan sólo en Reynosa , dijo, se acaba de “cerrar” una de estas inversiones. “Es una inversión Hindú-Estadounidense que van a hacer piezas para pistolas, es muy complicado, con una inyección de metales con polvo de polímeros, donde se quema y queda la pieza metálica con la pistola. Ya tienen el permiso de las Fuerzas Armadas de México, hay que cerrar unas cuestiones y ya pronto estarán aquí”.

Pidió no asustarse con las declaraciones, pero es lo que tiene que ver con el querido presidente del vecino país.

“Para que no se le prendan los focos y haga lo que en San Luis con la empresa Ford, en Monterrey con Carrier, son patrañas, ellos tienen toda la vida ahí”.

Donald Trump es problema de los norteamericanos, dijo el secretario de Desarrollo Económico.

“Nos hace ver que sí hay un futuro incierto, no muy definido sobre cuál va a ser el comportamiento de Trump hacia Tamaulipas. Qué tipo de impuestos podría poner, no me preocupa mucho el Tratado de Libre Comercio por más que intente un “fast track” no lo va a poder lograr”.